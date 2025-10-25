Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупный покупатель российской нефти пообещал соблюдать санкции

Крупнейший индийский покупатель российской нефти, компания Reliance Industries заявила, что будет соблюдать западные санкции против России, но сохранит отношения с нынешними ее поставщиками. Об этом сообщило Reuters.

Источник: Freepik

Отмечается, что данная компания уже успела заключить долгосрочное соглашение о покупке почти полумиллиона баррелей сырой нефти в сутки у российской компании.

«Как это принято в отрасли, контракты на поставку меняются в зависимости от меняющихся рыночных и нормативных условий. Reliance будет учитывать эти условия, сохраняя при этом отношения со своими поставщиками», — заявил представитель компании.

По его словам, диверсификация закупок сырой нефти поможет Reliance обойти европейские санкции. При этом он не уточнил, прекратит ли она закупки этого российского углеводорода для своего нефтеперерабатывающего комплекса мощностью 1,4 миллиона баррелей в сутки в западном штате Гуджарат.

Ранее стало известно, что Reliance уже закупила миллионы баррелей сырой нефти на Ближнем Востоке и в США после того, как Вашингтон ввел санкции против крупных российских нефтяных компаний и их «дочек».

Узнать больше по теме
Баррель нефти: что влияет на стоимость черного золота
Мировая экономика построена на углеводородах, поэтому месторождения нефти, газа и угля активно разрабатываются по мере роста потребления этих ресурсов. С помощью эксперта расскажем о самом ценном виде топлива — нефти: почему ее измеряют в баррелях, от чего зависит ее цена и где продают сырье.
Читать дальше