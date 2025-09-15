Крупнейший швейцарский банк задумал переехать в США

По данным NYP, банк усиливает угрозы покинуть Швейцарию и обосноваться в США. Это расценивается как радикальный ответ швейцарским регуляторам, которые предложили UBS новые требования к капиталу.
Имеются в виду новые требования властей, согласно которому банку следует увеличить размер своей подушки безопасности на 26 миллиардов долларов. В самом UBS полагают, что это приведет к утрате его конкурентоспособности на мировом рынке.
Ранее сообщалось, что швейцарский банк UBS выплатит миллионы долларов за помощь американцам в уклонении от налогов. Об этом заявил Минюст США.