Крупнейший швейцарский банк задумал переехать в США

Крупнейший банк Швейцарии UBS может переехать в США на фоне недовольства руководства банка новыми финансовыми требованиями со стороны правительства страны. Об этом написала газета New York Post со ссылкой на источники.

Источник: Anokhi De Silva/CC0

По данным NYP, банк усиливает угрозы покинуть Швейцарию и обосноваться в США. Это расценивается как радикальный ответ швейцарским регуляторам, которые предложили UBS новые требования к капиталу.

Имеются в виду новые требования властей, согласно которому банку следует увеличить размер своей подушки безопасности на 26 миллиардов долларов. В самом UBS полагают, что это приведет к утрате его конкурентоспособности на мировом рынке.

Ранее сообщалось, что швейцарский банк UBS выплатит миллионы долларов за помощь американцам в уклонении от налогов. Об этом заявил Минюст США.