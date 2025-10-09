Ричмонд
Крупнейший партнер и карты «Мир»: о чем говорил Путин после переговоров с Рахмоном

Президент России Владимир Путин 9 октября, в четверг, провел переговоры со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном в Душанбе. О чем говорил российский лидер — в материале Финансов Mail.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: РИА "Новости"

Карты «Мир»

Путин отметил, что российские и таджикистанские граждане имеют возможность выполнять трансграничные переводы денежных средств через систему быстрых платежей, а на территории Таджикистана принимаются российские платежные карты «Мир».

«Выстраиваются устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества, российские и таджикистанские граждане имеют возможность выполнять трансграничные переводы денежных средств через систему быстрых платежей, на территории Таджикистана принимаются российские платежные карты “Мир”», — пояснил он.

Торговля

Кроме того, указал глава государства, Россия и Таджикистан практически полностью перешли на национальные валюты во взаимной торговле.

«Россия и Таджикистан практически полностью перешли в финансовых взаимоотношениях на использование национальных валют. Их доля в коммерческих сделках по итогам 2024 года составляет свыше 97%», — добавил Путин.

Российский лидер также поделился планами увеличить объем взаимной торговли в 2,5 раза к 2030 году.

«Активно работает межправкомиссия, по линии которой реализуются программы экономического сотрудничества до 2027 года. В развитие программы сегодня одобрен и план совместных мероприятий по увеличению товарооборота в 2,5 раза к 2030 году», — сказал он.

Помимо этого, Путин назвал Россию крупнейшим внешнеторговым партнером и инвестором Таджикистана.

«Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 50%, достиг полутора миллиардов долларов, рост продолжается… Наша страна входит в число ведущих инвесторов в таджикистанскую экономику», — подчеркнул президент.

Энергетика

Он также сообщил, что Россия и Таджикистан видят перспективы для сотрудничества в атомной энергетике.

«Видим перспективы и для партнерства в мирном атоме. Госкорпорация’Росатом» открыта к сотрудничеству и располагает уникальными компетенциями, не имеющими аналогов в мире", — отметил Путин.

Он добавил, что Россия поставляет значительные объемы нефти и нефтепродуктов в Таджикистан, причем делает это без взимания экспортных таможенных пошлин.

«Наша страна поставляет значительные объемы нефти и нефтепродуктов в республику. Почти целиком покрывает потребности таджикистанской экономики. Причем поставки энергоносителей осуществляются на льготной основе без взимания экспортных таможенных пошлин», — подчеркнул Путин.

Он также отметил, что этот вопрос в свое время ставил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. «Мы, как и договаривались, это исполнили», — резюмировал российский лидер.

