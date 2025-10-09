Крупнейший партнер и карты «Мир»: о чем говорил Путин после переговоров с Рахмоном

Карты «Мир»
Путин отметил, что российские и таджикистанские граждане имеют возможность выполнять трансграничные переводы денежных средств через систему быстрых платежей, а на территории Таджикистана принимаются российские платежные карты «Мир».
«Выстраиваются устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества, российские и таджикистанские граждане имеют возможность выполнять трансграничные переводы денежных средств через систему быстрых платежей, на территории Таджикистана принимаются российские платежные карты “Мир”», — пояснил он.
Торговля
Кроме того, указал глава государства, Россия и Таджикистан практически полностью перешли на национальные валюты во взаимной торговле.
«Россия и Таджикистан практически полностью перешли в финансовых взаимоотношениях на использование национальных валют. Их доля в коммерческих сделках по итогам 2024 года составляет свыше 97%», — добавил Путин.
Российский лидер также поделился планами увеличить объем взаимной торговли в 2,5 раза к 2030 году.
«Активно работает межправкомиссия, по линии которой реализуются программы экономического сотрудничества до 2027 года. В развитие программы сегодня одобрен и план совместных мероприятий по увеличению товарооборота в 2,5 раза к 2030 году», — сказал он.
Помимо этого, Путин назвал Россию крупнейшим внешнеторговым партнером и инвестором Таджикистана.
«Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 50%, достиг полутора миллиардов долларов, рост продолжается… Наша страна входит в число ведущих инвесторов в таджикистанскую экономику», — подчеркнул президент.
Энергетика
Он также сообщил, что Россия и Таджикистан видят перспективы для сотрудничества в атомной энергетике.
«Видим перспективы и для партнерства в мирном атоме. Госкорпорация’Росатом» открыта к сотрудничеству и располагает уникальными компетенциями, не имеющими аналогов в мире", — отметил Путин.
Он добавил, что Россия поставляет значительные объемы нефти и нефтепродуктов в Таджикистан, причем делает это без взимания экспортных таможенных пошлин.
«Наша страна поставляет значительные объемы нефти и нефтепродуктов в республику. Почти целиком покрывает потребности таджикистанской экономики. Причем поставки энергоносителей осуществляются на льготной основе без взимания экспортных таможенных пошлин», — подчеркнул Путин.
Он также отметил, что этот вопрос в свое время ставил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. «Мы, как и договаривались, это исполнили», — резюмировал российский лидер.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».