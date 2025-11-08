Кризис-менеджер рассказал, на чем можно сэкономить при подготовке к Новому году

Важно учитывать, что цены на новогодние товары значительно повышаются в декабре. В прошлом году, по данным «ЧекИндекс», за три предпраздничные недели огурцы подорожали на 35%, помидоры — на 20%. Значительно выросли цены на капусту (+11%), лук (+9,9%), картофель (+8,1%), сливочное масло (+3,7%) и куриные яйца (+3,9%). Поэтому финансовый консультант Андрей Белоусов советует уже в ноябре купить алкоголь, консервы, конфеты и другие нескоропортящиеся продукты, а также подарки. А вот бытовую технику и гаджеты, по его мнению, выгоднее покупать после праздников, когда продавцы стимулируют упавший спрос акциями и скидками.