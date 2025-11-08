Кризис-менеджер рассказал, на чем можно сэкономить при подготовке к Новому году

Нельзя распределить то, чего вы не знаете, поэтому важно грамотно планировать бюджет. «Первый шаг — определить общий лимит. Идеальным вариантом будет потратить не более половины одного месячного дохода на всю праздничную подготовку», — считает кризис-менеджер Юрий Явза. Он советует выписать все предстоящие расходы по категориям: подарки (составив полный список всех, кому они предназначены), продукты для стола, декор, одежда на один раз, развлечения и прочее.
Важно учитывать, что цены на новогодние товары значительно повышаются в декабре. В прошлом году, по данным «ЧекИндекс», за три предпраздничные недели огурцы подорожали на 35%, помидоры — на 20%. Значительно выросли цены на капусту (+11%), лук (+9,9%), картофель (+8,1%), сливочное масло (+3,7%) и куриные яйца (+3,9%). Поэтому финансовый консультант Андрей Белоусов советует уже в ноябре купить алкоголь, консервы, конфеты и другие нескоропортящиеся продукты, а также подарки. А вот бытовую технику и гаджеты, по его мнению, выгоднее покупать после праздников, когда продавцы стимулируют упавший спрос акциями и скидками.
При этом эксперты сходятся во мнении, что не стоит экономить на качественных продуктах и алкоголе — здоровье дороже. Нельзя рисковать и покупать дешевые гирлянды и фейерверки сомнительного производства, добавляет Юрий Явза. Это прямой путь к пожару или травме. При выборе подарков, считает эксперт, лучше выбрать один, но значимый для самых близких, вместо нескольких дешевых и ненужных.
Лайфхак от кризис-менеджера: многое в декоре можно сделать своими руками или купить украшения в январе на следующий год со скидками до 90%. Сэкономить можно, если использовать прошлогодние украшения или купить подарки в период распродаж.
Если же ситуация совсем безвыходная и без кредита не обойтись, Юрий Явза призывает к осторожности. Он допускает использование только кредитной карты с большим льготным периодом и только в качестве крайней меры. При этом нужно быть на 100% уверенным, что долг будет погашен в этот период, иначе проценты сведут на нет все новогоднее настроение.
Для контроля за тратами доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова рекомендует воспользоваться специальными инструментами. Классический вариант, по ее словам, это таблицы Excel. Есть и приложения для ведения личного бюджета, которые автоматизируют сбор данных, но часто требуют платной подписки. Также Борисова отмечает, что многие банки предлагают свои продукты для учета финансов.
«Помните, что Новый год пройдет, а долги останутся. В то же время, если подойти к планированию бюджета с умом и расчетом, то и с минимальными тратами можно создать себе и близким прекрасный праздник», — подытоживает Белоусов.