«Кристалл» требует с «Башспирта» 81 млн рублей за невыпущенную водку

Структура московского завода «Кристалл» направила претензию «Башспирту» с требованием выплатить 81 млн руб. за невыполнение обязательств по производству водки «Пшеничная элитная». Конфликт между компаниями обострился после попытки башкирского производителя выпускать аналогичный продукт под маркой «Пшеничная премиум».

Источник: Freepik

Согласно сублицензионному договору 2019 года, «Башспирт» должен был выпустить в 2024 году 146,4 тыс. дал водки, но произвел лишь 30,4 тыс. дал, а в 2025 году производство и вовсе остановил. Национальная дистрибьюторская компания (НДК), представляющая интересы «Кристалла», требует компенсации за недополученные доходы — 31,8 млн руб. за 2024 год и 48,3 млн руб. за текущий год.

Дополнительно НДК требует 500 тыс. руб. штрафа за выпуск водки «Пшеничная премиум», которую считает контрафактной из-за сходства этикетки с оригинальным брендом. После претензии «Башспирт» прекратил производство спорного продукта.

