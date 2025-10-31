Криптовалюта Zcash выросла на 900% за два месяца

Показатель капитализации ZEC в моменте составил более $6,25 млрд, что позволило монете обойти Monero (XMR) с показателем $5,9 млрд и занять 21 строчку в рейтинге крупнейших на Coinmarketcap.
Абсолютный максимум цены ZEC был установлен на старте торгов монетой в конце 2016 года и составил более $2,5 тысяч. Ближайший к этому локальный ценовой пик — на отметке около $800 в январе 2018 года. К 17:15 мск 31 октября курс ZEC находится на отметке около $360 на бирже Bitfinex.
Еще недавно ZEC был в числе кандидатов на делистинг с биржи Binance, а теперь демонстрирует один из самых резких скачков среди крупных криптовалют. На волне успеха он также попал в торговые списки на крупнейшей бирже криптодеривативов Hyperliquid, где 2 октября платформа запустила фьючерс с кредитным плечом 5x для ZEC в паре к доллару.
ZEC также лидирует по процентному росту с начала 2025 года среди крупнейших по капитализации криптовалют с показателем более 550%. После просадки в середине года рост за сентябрь и октябрь составил почти на 900%.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».