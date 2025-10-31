Криптовалюта Zcash выросла на 900% за два месяца

Еще недавно ZEC был в числе кандидатов на делистинг с биржи Binance, а теперь демонстрирует один из самых резких скачков среди крупных криптовалют. На волне успеха он также попал в торговые списки на крупнейшей бирже криптодеривативов Hyperliquid, где 2 октября платформа запустила фьючерс с кредитным плечом 5x для ZEC в паре к доллару.