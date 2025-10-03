Кредиты для избранных: зачем повышать резервы банков для заемщиков с низким доходом

Предполагается, что банки должны будут формировать повышенные резервы по необеспеченным кредитам для физических лиц с недостаточным уровнем дохода. Об этом заявил первый замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Антон Наберухин. Если заемщик не предоставляет официальные документы, подтверждающие его доход, резерв по кредитам на сумму до 200 тысяч рублей составит 5%. В случае наличия подтвержденного дохода, но с показателем долговой нагрузки более 80% или плохим финансовым положением заемщика, резерв будет увеличен до 10%.
«Меры ЦБ по ужесточению ДКП для малодоходного сегмента призваны сократить дефолтность и уменьшить риски невозвратов. Со своей стороны, банки будут повышать ставки для таких клиентов и снижать уровень одобрения кредитов. Объемы выдач неизбежно сократятся, но качество розничного портфеля улучшится, это вопрос стратегической устойчивости банка», — уверен директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.
Будут ли банки меньше кредитовать население?
Ответ — да, и это уже прослеживается в динамике рынка. По данным аналитиков, объем просроченной задолженности по потребительским кредитам достиг рекордных показателей (около 1,5 трлн рублей), при этом доля займов с просрочкой свыше 90 дней превысила 10,5% на начало апреля 2025 года, тогда как годом ранее она составляла около 7,7%. В сегменте кредитных карт рост проблемных задолженностей особенно заметен — СМИ оценивают рост количества должников на 70−90% по сравнению с концом 2024 года.
В таких условиях повышение резервов по кредитам для слабозащищенных слоев населения может выглядеть как заранее спланированная попытка снизить нагрузку на кредитные портфели банков. Добавим сюда и рост числа банкротств физических лиц. В 2024 году через суд в РФ признали банкротами более 430 тыс. человек — рекордный показатель за всю историю процедуры. В первом квартале 2025 года уже начато более 120 судебных банкротств граждан (рост на 34,8% к аналогичному периоду 2024 года), а втором — статус банкрота через суд получили 138 тыс.человек, плюс почти 15 тысяч — в рамках внесудебных процедур. На фоне таких цифр намерения ЦБ выглядят вполне адекватной реакцией на реальные риски, грозящие всей системе розничного кредитования.
Ужесточение норм резервирования приведет к тому, что банки будут вынуждены аккуратнее отбирать заемщиков. Повышенные требования будут применяться к кредитам, выданным клиентам без подтвержденного дохода. Это означает, что заемщики, не имеющие официальных источников заработка, окажутся в менее выгодном положении. Больше не получится манипулировать расчетом предельной долговой нагрузки: банки будут сверять данные с налоговой и социальными фондами. В результате объемы выдач в сегменте малодоходных клиентов сократятся. Особенно ощутимо это может проявиться в автокредитовании, где подтверждение доходов до сих пор не является обязательным, и где сосредоточен значительный потенциал для снижения выдач.
В ближайшее время планируется изменение требований к резервированию при выдачи кредитных продуктов. (…) Сейчас процессы подтверждения дохода являются обычной практикой для ипотеки и потребительских кредитов, а вот, а автокредитовании подтверждения дохода обычно не происходит, а значит именно в нем и находится самый большой потенциал к сокращению выдач.
На фоне требования по повышению резервов розничное кредитование может еще сильнее уступить место корпоративному сегменту, включая кредиты малому и среднему бизнесу. Это особенно актуально для кредитных организаций с ограниченным запасом капитала: у них меньше возможностей выдерживать повышенные требования по резервированию. В итоге часть банков может изменить стратегию, перераспределяя ресурсы в пользу менее капиталоемких направлений, что приведет к снижению кредитования в розницу.
Рентабельность под вопросом
Теоретически повышение резервов делает часть активов банков более «скованными», ведь резерв — это своего рода обязательное резервирование капитала под возможные потери, что равняется уменьшению чистой прибыли. В сегменте кредитов для слабозащищенных заемщиков это особенно болезненно, потому что маржа там и без того была ниже, а риски — выше.
На фоне ужесточения правил резервирования банки будут искать способы сохранить доходность розничного кредитования. Иными словами, кредиты для заемщиков с низким доходом могут подорожать. Одновременно уровень одобрения заявок будет снижаться. Банки будут тщательнее проверять платежеспособность и кредитную историю клиентов, и даже небольшие нарушения или недостаток подтвержденных доходов могут стать основанием для отказа. Таким образом, доступность заемных средств для социально уязвимых групп населения уменьшится, что приведет к охлаждению потребительского спроса.
«Повышение норм резервирования отрицательно отразится на показателе рентабельности капитала (ROE, return on equity) по розничным кредитным продуктам для физлиц, т.к. резервы по РСБУ для банков эквивалентны вычету или “заморозке” капитала. Как следствие, в отранжированной по ROE линейке банковских продуктов кредиты физлиц могут еще сильнее уступить свои позиции, с точки зрения эффективности использования собственных средств банков», — полагает Александр Чернов, директор департамента риск-менеджмента в Свой Банк.
При этом важно учитывать еще один момент: банки, пытаясь выдержать нагрузку на капитал, могут сами ужесточать одобрение, сокращать лимиты, отказываться от менее качественных заемщиков — и все это неизбежно приведет к снижению объемов выдач. Тем самым повышение минимальных резервов фактически станет дополнительным налогом на сегмент кредитов малодоходным заемщикам.
Процентные ставки могут вырасти
В ответ на новые требования рынка и регулятора, банки, вероятно, будут вынуждены повысить процентные ставки по кредитам для заемщиков с низким доходом. Это позволит компенсировать увеличение резервов и сохранить рентабельность розничного кредитования. Однако повышение ставок может привести к дополнительному снижению спроса на кредиты, особенно среди менее платежеспособных граждан. Кроме того, банки будут более строго подходить к верификации доходов заемщиков, используя данные Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда России. Это позволит более точно оценивать платежеспособность заемщиков и снижать риски невозврата кредитов.
Будет важна именно официальность дохода, а значит, те потенциальные заемщики, кто не может его толком подтвердить, оказываются в менее выигрышном положении. И не получится манипулировать предельной долговой нагрузкой, ведь в расчет будут браться только официальные данные. Кроме того, увеличение резерва повлечет меньшую сумму, которую банки смогут выдать в качестве кредитов. Поэтому можно ожидать некого охлаждения в потребкредитовании.
Ужесточение требований по резервированию кредитов для малодоходных заемщиков станет важным структурным сдвигом на рынке. Объемы выдач в рознице сократятся, ставки для уязвимых категорий клиентов могут вырасти, а банки начнут активнее развивать корпоративное и МСП-кредитование. Для заемщиков это означает необходимость прозрачного подтверждения доходов и более ответственного отношения к финансовым обязательствам. Для рынка — переход к более устойчивой, но менее «легкой» модели кредитования.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».