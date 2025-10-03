Кредиты для избранных: зачем повышать резервы банков для заемщиков с низким доходом

Ужесточение норм резервирования приведет к тому, что банки будут вынуждены аккуратнее отбирать заемщиков. Повышенные требования будут применяться к кредитам, выданным клиентам без подтвержденного дохода. Это означает, что заемщики, не имеющие официальных источников заработка, окажутся в менее выгодном положении. Больше не получится манипулировать расчетом предельной долговой нагрузки: банки будут сверять данные с налоговой и социальными фондами. В результате объемы выдач в сегменте малодоходных клиентов сократятся. Особенно ощутимо это может проявиться в автокредитовании, где подтверждение доходов до сих пор не является обязательным, и где сосредоточен значительный потенциал для снижения выдач.