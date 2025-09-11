Кредитная категория: аналитики составили портрет ипотечника

Чаще всего квартиру в ипотеку берут молодые люди в возрасте до 34 лет, находящиеся в браке, сообщили аналитики. При этом в центре страны это чаще бездетные семьи, а в регионах — родители одного-двух детей. В 2024—2025 годах заем на жилье больше берут женщины — на этот показатель влияют доминирование на рынке семейной ипотеки, а также возможность использования средств материнского капитала, отмечают эксперты. О том, какой самый распространенный срок ипотеки и что еще вошло в портрет ипотечника, — в материале «Известий».
Кто берет ипотеку
Люди в возрасте 25−34 лет оказались в лидерах среди тех, кто берет ипотеку, сообщили «Известиям» аналитики. По данным финансового маркетплейса «Банки.ру», 38% в центральных и 45% — во всех остальных регионах. При этом в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области молодежь менее активна.
«Доля заемщиков 35−44 лет там выше, чем в регионах, — 30%. Меньше всего ипотека интересует людей 55−64 лет, — указали там. — Средний возраст ипотечника в трех центральных областях — 36 лет, а в других — 33».
Основная часть получателей ипотеки состоит в браке, однако в регионах эта тенденция выражена сильнее. В центральных субъектах выше процент не имеющих детей, а в регионах ипотеку, как правило, берут семьи, в которых один-два ребенка.
Жители Москвы и области указывали в ипотечных анкетах средний доход в 189 тыс. рублей — это на 44% больше, чем у ипотечников в других регионах.
По данным аналитического центра экосистемы недвижимости М2, в 2024—2025 годах ипотеку чаще берут женщины — в 52% случаев. 75% заемщиков — в возрасте от 27 до 45 лет. Кредит на жилье в основном берут люди с высшим образованием (86%). Покупают они чаще новостройки — это обусловлено стимулированием спроса в этом сегменте льготными ставками.
В январе — августе 2025 года средняя сумма ипотеки в Москве и Московской области составила 4,9 млн рублей — на 40% больше, чем в других регионах (3,5 млн рублей). Лидерами по сумме ипотечного запроса так же стали москвичи (5,6 млн рублей), среди нестоличных регионов — Краснодарский край и Татарстан (по 3,9 млн рублей). В Башкортостане средний размер ипотеки минимальный — 3,1 млн рублей.
Основную целевую аудиторию составляют люди в возрасте 35−45 лет, как правило, воспитывающие двоих детей, подтвердила генеральный директор VSN Group Яна Глазунова.
— Финансовый профиль таких заемщиков характеризуется высокой степенью закредитованности, — отметила она. — Для многих это уже не первая ипотека, и они несут иные кредитные обязательства. Значительная часть клиентов имеет нестандартные источники дохода: это индивидуальные предприниматели, владельцы бизнеса или лица, чьи доходы трудно подтвердить официально. В связи с высокой долговой нагрузкой для повышения шансов на одобрение кредита они нередко вынуждены прибегать к оптимизации своих финансовых показателей.
Абсолютное большинство заемщиков, по ее словам, выбирает максимальный срок кредитования — 30 лет — с целью дальнейшего минимизирования ежемесячного платежа.
Как платят ипотеку
Анализ ипотечных продаж показывает, что подавляющее большинство ипотечных сделок — около 90% — совершается молодыми семьями в возрасте до 35 лет, преимущественно по программе семейной ипотеки, подтвердил руководитель отдела продаж Tashir Estate Александр Маркосян. Как правило, это супруги с одним-двумя детьми, чаще — с двумя. В качестве первоначального взноса во многих случаях используется материнский капитал.
— Ипотеку в московских проектах преимущественно оформляют местные жители — москвичи, — добавил он. — Региональные покупатели, как правило, предпочитают другие формы расчета, такие как единовременная оплата или рассрочка, и в структуре ипотечных сделок практически не представлены.
Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов добавил, что портрет ипотечного заемщика в последнее время достаточно стабилен: это семья с одним ребенком, которая решает воспользоваться возможностями семейной ипотеки.
— Доля этого инструмента продаж в нашей структуре составляет 90% от всех ипотечных сделок, что, несомненно, делает ее основным драйвером рынка, — отметил он. — Медианный ежемесячный доход составляет 180 тыс. рублей на семью. Такой показатель позволяет взять ипотеку на срок 20 лет и с 20-процентным первоначальным взносом. Это самая распространенная схема. При таких условиях высокая доля досрочного погашения кредита — 7−10 лет вместо заложенных в контракт 20 лет.
Вторая по численности категория ипотечных заемщиков — это семейные пары 40−49 лет, которые также приобретают квартиры по семейной ипотеке или с небольшой доплатой, добавила руководитель управления маркетинговых исследований и аналитики девелоперской компании «Главстрой» Елизавета Родина.
Каким будет рынок кредитования
Доля ипотечных заемщиков в возрасте до 35 лет стабильно растет на протяжение последних четырех лет, отметила замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. В 2022 году эта доля была на уровне 31%, в 2023-м — 34%, в 2024-м — 38%, а в 2025 году увеличилась до 43%.
— Сказывается как доминирование на рынке семейной ипотеки, которую оформляют молодые семьи с детьми, возможность использования средств материнского капитала, так и более лояльное отношение банков к молодым заемщикам, — отметила эксперт.
Средний доход, который указывают ипотечные заемщики женского пола в 2024 году был на уровне 95 тыс. рублей, у мужчин — 120 тыс. рублей, в 2025 году он вырос до 120 тыс. рублей и 144 тыс. соответственно.
— Такой рост среднего дохода связан с тем, что потенциальные заемщики с меньшим доходом отсеиваются еще до подачи заявки, поскольку получить одобрение при существующих рыночных ставках по ипотеке им крайне проблематично, — добавила Татьяна Решетникова. — Сейчас реже есть возможность подачи заявки по двум документам, доход надо подтвердить, причем часто официально и соответствовать требованиям к платежно-долговой нагрузке.
Ипотека была и остается частью долгосрочной стратегии, полагает коммерческий директор «Главстрой Регионы» Алексей Артошин. Решать, брать ли кредит, стоит не из-за колебаний ставок, а исходя из реальной потребности в жилье и готовности обслуживать обязательства.
— Сегодня ключевая ставка держится в диапазоне 18−19%, и если в 2025 году начнется последовательное смягчение денежно-кредитной политики, то уже к середине 2026 года ставки по ипотеке могут вернуться к уровню 13−16% годовых, — сказал он. — При этом разрыв между рыночной и льготной ипотекой будет постепенно сокращаться.
Ипотечный рынок демонстрирует признаки устойчивой стагнации, добавил Александр Маркосян. Высокие процентные ставки и ограниченные меры стимулирования сдерживают как спрос, так и предложение — особенно в сегменте рыночной ипотеки.
— Даже несмотря на два этапа снижения ключевой ставки Банком России, ее уровень по-прежнему ограничивает возможности большинства потенциальных заемщиков, — отметил эксперт. — Существенное восстановление рынка возможно только при дальнейшем и ощутимом снижении ставок либо при запуске новых механизмов господдержки. В нынешних условиях мы не ожидаем активизации ипотечного спроса ранее середины 2026 года.
Серьезных снижений ставок следует ожидать в перспективе 2026 года, считает директор по стратегическому маркетингу BM GROUP Дмитрий Павлов.
— Откладывать приобретение жилья в надежде на более низкий процент мы не рекомендуем, — подчеркнул эксперт. — Эксперты дают прогноз на повышение цен до 2030 года до 50%. Цена будет расти неравномерно и зависеть от многих факторов, например от степени готовности и наличия планировок «на витрине» застройщиков.
По словам Елизаветы Родиной, по мере снижения ключевой ставки будет сокращаться объем компенсации по льготным ипотечным программам, что снизит остроту обсуждений будущего таких программ.