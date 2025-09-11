Кредитная категория: аналитики составили портрет ипотечника

Чаще всего квартиру в ипотеку берут молодые люди в возрасте до 34 лет, находящиеся в браке, сообщили аналитики. При этом в центре страны это чаще бездетные семьи, а в регионах — родители одного-двух детей. В 2024—2025 годах заем на жилье больше берут женщины — на этот показатель влияют доминирование на рынке семейной ипотеки, а также возможность использования средств материнского капитала, отмечают эксперты. О том, какой самый распространенный срок ипотеки и что еще вошло в портрет ипотечника, — в материале «Известий».