Кредит недоверия: обман потребителей обойдется банкам в миллиарды рублей

Банки заплатят миллиарды рублей за обман потребителей. В кабмине поддержали повышение штрафов для участников рынка до 0,1% от капитала, а при повторном нарушении — до 1%. Сейчас санкции существенно меньше — порядка 40 тыс. рублей. Нововведение резко сократит число нарушений прав заемщиков и вкладчиков — вплоть до 80−90%, ожидают эксперты. Однако крупные банки выступают против изменений, они увидели риски дестабилизации сектора. Насколько реальна такая опасность и когда новые правила могут вступить в силу — в материале «Известий».
Почему в России хотят увеличить штрафы для банков
В России планируют резко повысить штрафы для банков за обман потребителей. Законопроект, который внесли депутаты и сенаторы, поддержало правительство. Информацию «Известиям» подтвердил источник в кабмине. Наказание ужесточат за нарушение прав вкладчиков и заемщиков.
Согласно законопроекту, размер штрафа увеличат до 0,1% от капитала (собственных средств) банка, но не менее 100 тыс. рублей. При этом если кредитная организация не исправила нарушение после предписания ЦБ, то наказание составит уже 1% от капитала, но не менее 1 млн рублей. Законопроект прошел в Госдуме первое чтение.
Взыскания грозят за нарушения прав потребителей, в частности за манипуляции при привлечении вкладов, недобросовестное заключение договоров финансовых услуг, ошибки в расчете полной стоимости кредита (ПСК) и навязывание дополнительных услуг (например, страховок вместе с вкладами или кредитами) — классический пример мисселинга.
На практике уже были примеры, когда в одном банке обнаружили 22 тыс. случаев неправильного расчета полной стоимости кредита, а в другом — более тысячи договоров с превышением ПСК, следует из пояснительной записки к законопроекту.
Нововведение окажет сдерживающий эффект, так как высокие штрафы могут стать серьезным препятствием для недобросовестных практик, указал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, штрафы соразмерны ущербу, сегодня же банки редко несут значительную ответственность за массовые нарушения.
Штрафы за подобные нарушения сейчас несопоставимо меньше — 20−40 тыс. рублей для юридических лиц. Совокупно в год финансовые организации тратят на них примерно 5−7 млн рублей, писали ранее «Известия».
Справка «Известий»
Сейчас штраф за нарушение банками прав потребителей составляет до 0,1% от минимального уставного капитала кредитной организации, но не более 1 млн рублей. Если нарушение не устранено — до 1% минимального уставного капитала банка, но не более 10 млн рублей. Уставной капитал существенно меньше совокупного, исходя из которого и будут делать расчеты, если законопроект примут.
Власти отмечали, что нынешние размеры штрафов для кредитных организаций не оказывают на нарушителей достаточного влияния. Установить более высокие взыскания еще в марте 2024-го предлагала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Законопроект предполагает кратно увеличить штрафы. У крупнейших банков капитал — это сотни миллиардов рублей. Чем крупнее кредитная организация, тем больше она будет платить за недобросовестные практики.
Так, на конец 2024-го размер капитала, например, у «Сбера» достигал 6,8 трлн рублей, у ВТБ — 2,8 трлн, у Газпромбанка — 1,3 трлн, у Альфа-банка — 855 млрд, у Совкомбанка — 390 млрд. Поэтому если штрафы поднимут до обсуждаемого уровня, то недобросовестные практики могут обойтись игрокам в несколько миллиардов рублей.
Новая инициатива способна сократить число нарушений заемщиков и вкладчиков вплоть до 80−90%, оценил Владимир Чернов. С этим также согласился Андрей Бархота. По его словам, банки даже закроют некоторые продукты, чтобы не попасть под санкции ЦБ.
Когда банкам кратно повысят штрафы за обман заемщиков
Банки высказали существенные опасения в связи с введением меры. Они предупреждают, что штрафы до 0,1−1% их капитала могут дестабилизировать кредитные организации, особенно из-за отсутствия четких критериев расчета суммы. Такое письмо главы крупнейших российских банков направили председателю Госдумы Вячеславу Володину, руководителю администрации президента Антону Вайно, вице-премьеру Дмитрию Григоренко и министру финансов Антону Силуанову.
В письме, подписанном в том числе главами «Сбера» и ВТБ Германом Грефом и Андреем Костиным, банки предложили ввести жесткие верхние лимиты — до 250 млн рублей за нарушение и до 500 млн рублей за неисполнение предписания ЦБ, а также попросили применять санкции только после обсуждений с регулятором.
В ОТП Банке «Известиям» заявили, что законопроект требует более глубокой, детальной проработки и обсуждения с участием всех сторон.
«Известия» также обратились в Центробанк и Минфин с вопросом, есть ли риски для финансовой стабильности из-за кратного повышения штрафов.
Однако, по мнению заместителя руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Аллы Храпуновой, опасности для банков нет. Если их внутренняя политика будет прозрачной и ориентированной на интересы потребителей, то и не будет штрафов. При этом мера станет ответом на недобросовестные действия кредиторов, необходимость ввести ее основывается на жалобах потребителей.
— Нынешняя практика показывает, что иного выхода не существует: сколько бы законов, рекомендаций, разъяснений не издавалось, пока политика кредитных организаций остается на стороне прибыли в ущерб интересам потребителей. Гражданин — всегда более слабая сторона по отношению к банкам, у которых целая армия юристов, — обратила внимание Алла Храпунова.
О проблеме с недобросовестными практиками банков не раз сообщали регулятор и депутаты. По оценкам Владимира Чернова, учитывая, что правительство также поддержало инициативу, новые нормы могут вступить в силу в 2026 году.