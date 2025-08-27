Кредит недоверия: обман потребителей обойдется банкам в миллиарды рублей

Банки заплатят миллиарды рублей за обман потребителей. В кабмине поддержали повышение штрафов для участников рынка до 0,1% от капитала, а при повторном нарушении — до 1%. Сейчас санкции существенно меньше — порядка 40 тыс. рублей. Нововведение резко сократит число нарушений прав заемщиков и вкладчиков — вплоть до 80−90%, ожидают эксперты. Однако крупные банки выступают против изменений, они увидели риски дестабилизации сектора. Насколько реальна такая опасность и когда новые правила могут вступить в силу — в материале «Известий».