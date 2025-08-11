«Красное и белое» приостановило продажу крепкого алкоголя в Кузбассе

Как сообщили собеседники издания, срок лицензии на соответствующие продажи истек. Сейчас сеть имеет право продавать только легкий алкоголь. На продление лицензии для продажи крепкого алкоголя «необходимо время».
«Интерфакс» выяснил, что лицензия на право продажи крепкого алкоголя была выдана ООО «Альфа-М» департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области 11 августа 2020 года и действовала до 10 августа 2025 года включительно.
Ранее сеть «Красное и белое» лишилась лицензии на продажу алкоголя в Вологодской области, о чем сообщал губернатор региона Георгий Филимонов. По его словам, поводом послужили нарушения требований федерального закона.
