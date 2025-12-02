Костин поддержал призыв признать проблему «ненастоящего» курса рубля

Банк России перешел к режиму плавающего валютного курса в 2014 году, отказавшись от валютного коридора для рубля. Изначально официальные курсы доллара и евро к рублю определялись на основе валютных торгов на Мосбирже. Однако в июне 2024 года, когда площадка оказалась под санкциями, биржевые торги долларом и евро были отменены. С тех пор регулятор устанавливает официальные курсы рубля к этим валютам на основе отчетности кредитных организаций о результатах заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке. При этом официальный курс рубля к юаню продолжает устанавливаться на основе данных биржевых торгов.