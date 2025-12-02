Костин поддержал призыв признать проблему «ненастоящего» курса рубля

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что поддерживает необходимость признать проблему курсообразования рубля, внимание на которую ранее обратил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Свое мнение он озвучил на пресс-конференции в кулуарах форума «Россия Зовет!», передает корреспондент РБК.
В преддверии форума Пьянов подготовил пьесу «Инфляция, или Сон в зимнюю ночь», в которой для изменения курса рубля использовал метафору «безумные качели». «Мы имеем сейчас огромную проблему по объяснению нашим китайским партнерам, как формируется курс рубля к юаню, и почему, например, аномалии возникают, когда основные наши нефтяные компании попадают под санкции, но нет никакого влияния на курс рубля», — сказал Пьянов на пресс-конференции.
«Это очень сложно объяснить нашим внешнеэкономическим партнерам. У меня нет желания предложить какое-то решение сейчас. Самое важное — это признать эту проблему и начать это обсуждение», — пояснил первый зампред.
«Я послушал, я поддерживаю. В прозе», — сказал Костин.
В комментарии к пьесе Пьянов указал, что все внешние торговые партнеры России — Залив, Китай, Индия — имеют или фиксированный валютный курс, или валютный курс с «сильным подруливанием». По его мнению, актуальные в прошлом методики формирования курса рубля уже не работают, в результате чего публикуемый регулятором курс воспринимается как «ненастоящий». В качестве возможной альтернативы первый зампред ВТБ предложил использовать «плавающий валютный коридор».
Банк России перешел к режиму плавающего валютного курса в 2014 году, отказавшись от валютного коридора для рубля. Изначально официальные курсы доллара и евро к рублю определялись на основе валютных торгов на Мосбирже. Однако в июне 2024 года, когда площадка оказалась под санкциями, биржевые торги долларом и евро были отменены. С тех пор регулятор устанавливает официальные курсы рубля к этим валютам на основе отчетности кредитных организаций о результатах заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке. При этом официальный курс рубля к юаню продолжает устанавливаться на основе данных биржевых торгов.
