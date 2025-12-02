Костин назвал ключевую ставку единственным средством борьбы с инфляцией

«Что касается ставки, конечно, лучше иметь такую ставку, когда любой может прийти и взять (кредит), а не только тот, который прорвался в правительство, получил там деньги из ФНБ или какие-то субсидии и так далее. Поэтому, конечно, инфляция — это большое зло. Но ставка в нынешней ситуации — одно из средств с ней (инфляцией — прим. ТАСС) борьбы и, наверное, главное. К сожалению, пожалуй, единственное на сегодня», — сказал он.