Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Костин назвал ключевую ставку единственным средством борьбы с инфляцией

Глава ВТБ пожелал председателю Банка России Эльвире Набиуллиной «держаться до последнего».

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: YURI KOCHETKOV/EPA/TASS

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Ключевая ставка на сегодня главное и, пожалуй, единственное средство борьбы с инфляцией. Об этом на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил глава ВТБ Андрей Костин.

«Что касается ставки, конечно, лучше иметь такую ставку, когда любой может прийти и взять (кредит), а не только тот, который прорвался в правительство, получил там деньги из ФНБ или какие-то субсидии и так далее. Поэтому, конечно, инфляция — это большое зло. Но ставка в нынешней ситуации — одно из средств с ней (инфляцией — прим. ТАСС) борьбы и, наверное, главное. К сожалению, пожалуй, единственное на сегодня», — сказал он.

«Поэтому выживаем пока при этой ставке. Да, все жалуются, все ругаются. Очень тяжело у нас Эльвире Сахипзадовне (главе Банка России Эльвире Набиуллиной — прим. ТАСС), потому что все недовольны ею, поэтому я ее поддерживаю. Пускай держится до последнего», — добавил Костин.

ТАСС выступает информационным партнером инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

Узнать больше по теме
Ключевая ставка: основной инструмент денежно-кредитной политики
Развитие всех без исключения сфер экономики нашей страны и финансовое благополучие каждого ее гражданина в отдельности зависит от такого показателя, как ключевая ставка. От чего зависит ее размер, расскажем в материале с помощью эксперта.
Читать дальше