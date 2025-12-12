Костин назвал доллар оружием «более мощным, чем ядерное»

По словам Костина, санкции против России, в том числе против ее активов, вызвали тревогу в центральных банках не одной страны и это один из факторов неизбежной трансформации мировой валютно-финансовой системы. С 1990 года баланс в мировой экономике однозначно сместился в пользу стран глобального Юга и Востока, и если их интересы не будут учитываться, то они начнут формировать альтернативные механизмы финансового взаимодействия, считает глава ВТБ. Это может привести к «качественным сдвигам в конфигурации мировой финансовой системы, один из которых уже очевиден — дедолларизация».