«Золотое яблоко» регистрирует лаймовый цвет в качестве товарного знака

«Золотое яблоко» хочет закрепить за собой лаймовый цвет, который применяется во внешней и внутренней фирменной атрибутике, а также в упаковке. Как следует из бюллетеня Роспатента, заявка на такой товарный знак была подана в начале августа 2025 года. Основатель и совладелец косметической сети Максим Паняк объяснил «Ъ» этот шаг желанием «укрепить визуальную идентичность бренда». По его словам, это также поможет бренду минимизировать возможную путаницу в глазах клиентов и «защитить их от мошенников», которые используют цвета и атрибутику «Золотого яблока» в своих целях.