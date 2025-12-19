Кошта назвал источник для займа Киеву

«В октябре мы решили, что ЕС покроет неотложные финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы. На прошлой неделе мы решили, что Россия не получит свои активы обратно, пока не прекратит агрессию. Сегодня мы одобрили решение предоставить Украине 90 миллиардов евро на ближайшие два года. В срочном порядке мы предоставим кредит, обеспеченный бюджетом ЕС. Это позволит покрыть неотложные финансовые потребности Украины. А Украина будет возвращать этот кредит только тогда, когда Россия выплатит репарации. ЕС оставляет за собой право использовать замороженные активы для погашения этого кредита», — сказал он.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае «выплаты ей Москвой материального ущерба». При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Чехия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ — это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.