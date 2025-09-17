Копить не страшно: реформа жилищных сбережений сделает покупку жилья безопаснее

По расчетам экспертов, при открытии жилищного депозита со стартовой суммой 1 млн рублей и ежемесячным пополнением 20 тыс. рублей при предполагаемой ставке 6% годовых (с учетом индексации на инфляцию) через три года накопления можно получить около 2,5 млн рублей. Для сравнения: при оформлении стандартной ипотеки на 5 млн рублей со ставкой 8% на 15 лет переплата составит примерно 3,5 млн рублей, тогда как при накоплении можно сэкономить около 2 млн рублей.