Копить не страшно: реформа жилищных сбережений сделает покупку жилья безопаснее

Поправки к закону о жилищных сбережениях, которые Госдума планирует рассмотреть осенью 2025 года, нацелены на создание нового механизма финансовой защиты и помощи гражданам в накоплении средств для покупки жилья, рассказал «Известиям» глава комитета ГД по финансовому рынку. Законопроект предусматривает страхование вкладов до 10 млн рублей, гарантируя возвращение накоплений даже в случае банкротства кредитной организации. Этот инструмент должен стать эффективной альтернативой ипотеке и обычным банковским вкладам, особенно в условиях роста ставок и нестабильности. Подробности, — в материале «Известий».
Жилищные сбережения как альтернатива долгам
Новая система жилищных сбережений ориентирована на тех, кому ипотека в условиях высоких процентных ставок кажется слишком обременительной или нежелательной. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям», что жилищные депозиты станут удобным инструментом целевого накопления.
— Ипотека при высоких ставках может быть невыгодным решением. Кроме того, не всем комфортно брать на себя долговые обязательства. Актуальность жилищных депозитов особенно возрастает в условиях прекращения резкого роста цен на недвижимость, который наблюдался в период действия безадресной ипотеки с господдержкой. Помимо повышенного гарантийного возмещения значимым преимуществом станет возможность пополнения депозита третьими лицами, например родственниками, — отметил Аксаков.
Банк России поддерживает этот законопроект: регулятор принимал активное участие в его разработке.
— Создание в России системы жилищных сбережений, с одной стороны, предоставит гражданам возможность накопления первоначального взноса на специальном счете с правом последующего заключения договора ипотечного кредита на специальных условиях. С другой стороны, кредитным организациям она позволит расширить долгосрочную ресурсную базу и повысить эффективность управления ипотечным портфелем, — сообщили в пресс-службе ЦБ.
Президент Российской гильдии риелторов (РГР) Артемий Шурыгин отмечает, особенность данной схемы заключается в длительном периоде накопления, защите денег от инфляции благодаря регулярной индексации накопленной суммы по официальному уровню инфляции Центробанка.
— Кроме того, речь идет о гарантиях возврата вложенных средств со стороны государства, — говорит эксперт из РГР. — От обычной ипотеки такая программа выгодно отличается отсутствием немедленного обременения заемщика крупными платежами банку, позволяя гражданам постепенно копить необходимую сумму, снимая значительную финансовую нагрузку с семейного бюджета.
Страховка и риски: как работают гарантии
Повышенный лимит страхования вкладов до 10 млн рублей станет главным механизмом защиты накоплений населения. При этом в проекте закона прописана дисциплинирующая мера — досрочное снятие средств или их использование не по целевому назначению лишает вкладчика процентов. Но есть и ограничения.
Профессор кафедры банковского права МГЮА Елена Хоменко, предупреждает о рисках системного кризиса.
— Система обязательного страхования вкладов не гарантирует выплаты в период массового банкротства банков, — говорит Хоменко. — Фонд страхования вкладов имеет ограниченный объем, и при одновременных проблемах в нескольких банках могут наступить задержки или сокращения выплат. Также пока что нельзя однозначно понять, какой вид вклада открывается — срочный или до востребования, а это влияет на проценты по ним.
Представитель девелопера «Железно» Валерия Шулева отмечает более высокую планку лимита на размер вклада.
— Законопроект закрепляет обязанность страховать вклады до 10 млн рублей, что существенно выше нынешнего лимита в 1,4 млн, но для покупки жилья в некоторых регионах этой суммы может оказаться недостаточно. При этом если после закрытия вклада клиент не использовал средства по назначению, проценты будут близки к нулю, — указывает она.
Доступность жилья и целевые группы
Минстрой России подчеркивает, что механизм жилищных сбережений создаст условия для накопления денежных средств на покупку жилья при поддержке банков по сниженным ставкам ипотечного кредита.
— Механизм жилищных сбережений представляет собой форму накопления средств граждан для оплаты покупаемого жилья с обязательным страхователем средств и возможностью получения ипотечного кредита по льготным условиям, — поясняет пресс-служба Минстроя.
Важность данного инструмента для долгосрочной социальной политики и формирования финансовой грамотности выделяет гендиректор Pro-Vision Communications, архитектор Владимир Виноградов.
— Превышение страхового покрытия вкладов до 10 млн рублей — это яркий пример повышения финансовой грамотности и ответственности государства перед гражданами в вопросах жилья, — говорит Виноградов. — Такая масштабная гарантия вклада создает фундамент для формирования устойчивых накопительных привычек, что особенно важно в условиях экономической нестабильности и растущих требований к ипотечным программам.
Он также обращает внимание на значимость системы для молодых семей и региональных жителей.
— Молодые семьи и жители регионов, где ипотека дорогостоящая или нестабильные доходы, смогут копить с меньшими рисками, — говорит эксперт.
Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков акцентирует внимание на том, что законопроект выглядит перспективным и для граждан с переменным уровнем доходов, поскольку четко определяет причины возможного отказа банков в предоставлении ипотечного кредита при наличии целевого жилищного вклада. Это повысит уверенность потенциальных покупателей жилья в положительном исходе рассмотрения заявок банками при выполнении ими установленных условий.
Вместе с тем законопроект, по его мнению, требует доработки: целесообразно предусмотреть фиксированные условия договоров ипотеки для вкладчиков, специальные льготы по ставкам и обязательство системообразующих банков принимать подобные депозиты. Увеличение же страхового покрытия до 10 млн рублей, как считает Глушков, вряд ли окажет существенное влияние на мотивацию вкладчиков, так как частота наступления страховых случаев в отечественной банковской сфере существенно сократилась.
Справка «Известий»
По расчетам экспертов, при открытии жилищного депозита со стартовой суммой 1 млн рублей и ежемесячным пополнением 20 тыс. рублей при предполагаемой ставке 6% годовых (с учетом индексации на инфляцию) через три года накопления можно получить около 2,5 млн рублей. Для сравнения: при оформлении стандартной ипотеки на 5 млн рублей со ставкой 8% на 15 лет переплата составит примерно 3,5 млн рублей, тогда как при накоплении можно сэкономить около 2 млн рублей.
При этом максимальная сумма страхового покрытия по жилищным вкладам составит 10 млн рублей, что существенно выше стандартного лимита в 1,4 млн рублей. В регионах с более низкими ценами на жилье (например, в Волгоградской области средняя стоимость квадратного метра около 113 тыс. рублей) накопленных средств может хватить на покупку жилья быстрее, чем в Москве, где средняя цена «квадрата» достигает 351,5 тыс. рублей.
Экономическая перспектива и вызовы
Эксперты выражают осторожный оптимизм, отмечая общие сложности для подобных инструментов на российском рынке. Руководитель Аналитического центра ЦИАН Алексей Попов указывает на ограничения и риск возникновения бюджетной нагрузки.
— Схожие региональные программы (к примеру, сберегательные счета в Башкирии, действующие более 10 лет) имеют ограниченный потенциал применения. Большая часть покупателей там всё равно предпочитает ипотеку, — отметил он.
Директор розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич считает, что жилищные вклады будут эффективны в сотрудничестве с застройщиками: когда клиент открывает вклад по рыночной ставке, но получает дисконт по квартире за счет застройщика или когда действует повышенная ставка по вкладу и эти повышенные проценты субсидирует застройщик.
— Для молодых семей и людей со средним уровнем доходов этот инструмент будет интересен, — поясняет Костюкевич. — В то же время он может не повлиять существенно на доступность жилья для категорий с нестабильным доходом.
Управляющий партнер IDI-Project Дмитрий Владимиров также отмечает полезность нововведения.
— Программа поможет накопить на первоначальный взнос, сочетая надежность вклада и целевую направленность, что повышает доверие, — говорит он. — Она полезна для молодых семей и регионов с низкими доходами, но зависит от стабильности ставок и разумного застройщика.
В целом, если новые правила будут приняты, доступность жилья точно повысится, но всё же не кардинально, полагает гендиректор Optima Development Давид Худоян. Данный механизм способен ускорять накопление на первый взнос в среднем на полгода и не лишен подводных камней, уверен он.