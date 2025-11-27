Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конституционный суд разрешил изымать имущество у родственников коррупционеров

Конституционный суд (КС) подтвердил, что государство имеет право изымать имущество, переданное третьим лицам в рамках коррупционных схем. Это касается даже лиц, которые не были прямыми участниками преступления, следует из двух определений на сайте КС.

Источник: Freepik

Первое решение вынесено по апелляции дочери экс-министра образования Оренбургской области Елены Лабузовой. Лабузова оспаривала конфискацию оформленного на нее участка с жилым домом. Также она вложила личные деньги в дополнительные постройки. Однако суд признал это «неотделимым улучшением незаконно полученного имущества» и изъял его, сочтя реальным владельцем Лабузова-старшего.

Аналогичные меры приняли в отношении собственности Ольги Король. По версии следствия, зять женщины получил взятку в виде двух квартир и оформил это имущество на нее. Суд конфисковал квартиры в доход государства.

КС согласился с решениями нижестоящих инстанций. Суд постановил, что взятка неправомерно создает право собственности. В связи с этим предмет взятки подлежит конфискации у любого лица, в чьем владении он находится, даже если это единственное жилье.

Ленинский районный суд в мае 2023 года прекратил уголовное дело в отношении бывшего министра образования Оренбуржья Вячеслава Лабузова в связи с его смертью. Экс-чиновник обвинялся в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК), получении взятки в крупном и особо крупном размерах (п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК) и легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК).

Земельный участок и жилой дом стоимостью 50 млн руб. суд постановил конфисковать.

Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Дочь экс-министра борется за собственность».

Узнать больше по теме
Деньги: постигаем основы финансовой грамотности
Мы используем деньги в повседневной жизни каждый день, редко задумываясь о них как о сложной системе. Если вы хотите больше узнать об этом финансовом инструменте и его функциях, читайте наш материал.
Читать дальше