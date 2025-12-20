Конфискация российских активов была бы объявлением войны, заявил Орбан

«В Брюсселе мы предотвратили непосредственную угрозу войны; забрав российские активы, Европа послала бы объявление войны, но мы вовремя поймали почтового голубя… Я не помню, чтобы валютные резервы конфисковывались во время войн… Об этом можно говорить, когда война закончится. Но во время войны этого делать нельзя, потому что это означает, что вы вступили в войну, вы вступили в конфликт. Это лишь вопрос времени, когда ваши солдаты тоже окажутся там», — сказал Орбан, выступая на мероприятии в Сегеде, трансляцию вел телеканал М1.