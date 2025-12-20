Конфискация российских активов была бы объявлением войны, заявил Орбан

«В Брюсселе мы предотвратили непосредственную угрозу войны; забрав российские активы, Европа послала бы объявление войны, но мы вовремя поймали почтового голубя… Я не помню, чтобы валютные резервы конфисковывались во время войн… Об этом можно говорить, когда война закончится. Но во время войны этого делать нельзя, потому что это означает, что вы вступили в войну, вы вступили в конфликт. Это лишь вопрос времени, когда ваши солдаты тоже окажутся там», — сказал Орбан, выступая на мероприятии в Сегеде, трансляцию вел телеканал М1.
Венгерский премьер вспомнил интервью с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который выступает за отправку «миротворческих войск» на Украину.
«Репортер спросил: а что будет, если русские откроют огонь по немецким войскам, отправленным туда? Канцлер ответил: мы откроем ответный огонь. Это называется войной… Война опасно стучится в дверь, и нельзя ей эту дверь открыть», — подчеркнул Орбан.
В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Как ранее заявляли в Кремле, конфискация российских активов, если она произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
В России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией. Москва называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.