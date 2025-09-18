Ричмонд
Кому повысят пенсии с 1 октября 2025 года

Пенсии с октября повысят военным пенсионерам и некоторым другим категориям граждан. Как это будет проходить и нужно ли писать заявление — выяснили Финансы Mail.

Елена Лесничая
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

В первую очередь, традиционно упомянем повышение выплат военным пенсионерам (вооруженные силы, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и т. д.).

«Предварительно ожидаем в октябре 2025 года индексацию на 7,6% пенсии у тех, кто их получает по линии Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСИН России и ряда других органов государственной власти. Увеличение тоже будет осуществлено автоматически», — комментировал ранее ситуацию с индексацией октябрьской выплаты доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.

Также стоит ждать повышенных выплат тем, кому в сентябре исполняется 80 лет — с 1 октября они начнут получать увеличенные на 10221,70 рубля выплаты.

Сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8907,70 рубля и надбавки за уход в 1314 рублей.

Подавать заявление для перерасчета таких пенсий не нужно — Социальный фонд России (СФР) пересчитает выплаты и автоматически проведет индексацию.

Кстати

Параллельно с 1 октября на 7,6% вырастут зарплаты работников федеральных бюджетных учреждений. Как ранее напоминал депутат Госдумы Алексей Говырин, индексация затронет только сотрудников федерального уровня, а не региональных или муниципальных организаций. На эти цели в федеральном бюджете зарезервировано более 30 млрд рублей. По словам парламентария, повышение затрагивает десятки тысяч работников по всей стране.

