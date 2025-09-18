Кому повысят пенсии с 1 октября 2025 года

«Предварительно ожидаем в октябре 2025 года индексацию на 7,6% пенсии у тех, кто их получает по линии Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСИН России и ряда других органов государственной власти. Увеличение тоже будет осуществлено автоматически», — комментировал ранее ситуацию с индексацией октябрьской выплаты доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.