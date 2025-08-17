Кому и за что грозит блокировка денег на счете сим-карты с 1 сентября

Главное
С 1 сентября вступает в силу закон, согласно которому операторы связи не смогут возвращать абонентам деньги, которые были зачислены на их счет в качестве аванса (предоплаты за услуги связи), если эти средства попали под арест (№ 280-ФЗ от 31 июля 2025 года «О внесении изменения в статью 54 Федерального закона “О связи”).
Поправки были разработаны для повышения оперативности и эффективности противодействия преступлениям, связанным с хищением и выводом денежных средств, сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Минцифры России. В ведомстве отметили, что закон не коснется обычных граждан — пользователей мобильной связи, которые не задействованы в преступных схемах, и не приведет к отключению самой связи.
Разбирались вместе с экспертами, какая категория граждан может подпасть под действия закона № 280-ФЗ и что делать, если деньги на сим-карте заблокируют.
Кому стоит опасаться блокировки денег на сим-карте
В законе отмечается, что в случае получения постановления о приостановке операций с денежными средствами, внесенными в качестве аванса за оплату услуг связи, или о наложении ареста на такие денежные средства оператор обязан прекратить операции по возврату денег, подчеркнули в Минцифры.
«Сейчас, если абонент вносит авансовый платеж, то его могут вернуть. Например, в случае, если услуга не оказана или если договор расторгается. Новый закон установил обязанность операторов остановить возврат абоненту внесенных авансом денег, если у правоохранительных органов возникнут подозрения, что они были получены в результате преступных действий», — пояснил представитель ведомства.
Вновь принятый закон № 280-ФЗ коснется фактически всех владельцев мобильных телефонов, если те подозреваются в совершении преступления, подтверждает генеральный директор юридической фирмы «Афонин, Божор и партнеры» Михаил Божор.
Новые требования коснутся операторов по переводу денежных средств, операторов электронных денежных средств, операторов подвижной радиотелефонной связи, добавили в пресс-службе «Мегафона».
«При этом речь идет об авансах за услуги связи, которые перечисляют абоненты сотовым операторам. Важно учитывать, что закон принят в составе целого пакета законопроектов, направленных на ужесточение регулирования в сфере связи. Так, одновременно с ним был одобрен закон № 278-ФЗ, который позволяет органам следствия приостанавливать операции по любым счетам, вкладам, электронным кошелькам, а также балансу абонента у сотового оператора. Параллельно был принят также закон № 281-ФЗ о штрафах за незаконную передачу телефонного номера (а также учетных данных — логинов и паролей) другим лицам», — пояснил «РБК Инвестициям» Михаил Божор.
Право на приостановку операций или арест средств имеют только правоохранительные органы и суды, обратил внимание руководитель юридической компании «Мастер права» Виктор Гусаков. «Они выносят постановление, после чего операторы обязаны прекратить возврат этих денег абоненту и заблокировать операции с ними», — уточнил он.
В ходе досудебного производства по уголовному делу выносится постановление о приостановке операций на срок не более десяти суток в целях последующего решения вопроса о наложении ареста на них, уточнили в «Мегафоне».
Но если мобильный оператор не получит решение суда об аресте, средства разблокируются и будут доступны для вывода, сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе «Т-Мобайл».
По словам эксперта портала «Моифинансы.рф» НИФИ Минфина России Марии Иваткиной, арест может быть наложен на конкретную сумму, поступившую на счет абонента, в том случае, если есть подозрение, что деньги:
- являются доходами от преступной деятельности;
- предназначены для финансирования терроризма или экстремизма;
- используются для легализации (отмывания) незаконно полученных доходов;
- поступили от юридических лиц или ИП, чьи счета были заблокированы по подозрению в причастности к незаконным операциям;
- имеют признаки сомнительной операции по критериям Росфинмониторинга (например, множественные мелкие переводы от разных лиц, крупные суммы от неизвестных контрагентов).
Все эти меры в совокупности направлены на ужесточение контроля со стороны государства за использованием мобильных сетей и, согласно позиции авторов законопроектов, на предотвращение телефонного и интернет-мошенничества, резюмировал Михаил Божор.
В каких случаях могут заблокировать счет на сим-карте
Блокировка возможна в случае, если у следователя, в производстве которого находится уголовное дело, возникли подозрения, что денежные средства на балансе мобильного телефона использовались при совершении преступления, уточняет Божор. «При этом приостановка касается только той суммы, которая, по мнению следователя, связана с совершением преступления и указана в соответствующем постановлении следователя», — добавил он.
По словам Михаила Божора, с санкции суда возможно также наложение ареста на денежные средства абонента в рамках ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса России. Такой арест может быть наложен, если денежные средства были похищены у потерпевших или если предполагается их конфискация по приговору суда. «Как следствие, если абонент подозревается или обвиняется в совершении преступления, связанного с незаконным получением или использованием денежных средств (например, кража, мошенничество, отмывание денег, финансирование экстремистской деятельности), возможна блокировка аванса у сотового оператора», — пояснил он.
Эксперт портала «Моифинансы.рф» Иваткина сообщила, что новый закон коснется в первую очередь тех, кто получает денежные переводы на свой номер телефона (особенно от неизвестных лиц, юрлиц, ИП в крупных суммах). «Например, вам на номер вдруг зачислят ₽30 тыс., притом что услуги связи стоят ₽1 тыс. в месяц. Такой перевод от третьего лица или компании может вызвать подозрения. Сомнительно, что кто-то решил вам оплатить услуги мобильной связи на 30 месяцев (2,5 года) вперед», — привела пример Иваткина.
По словам эксперта портала «Моифинансы.рф», в таких случаях уполномоченные органы могут инициировать блокировку (заморозку) средств на счете. Это могут быть:
суды по ходатайствам правоохранительных органов (следствие, полиция) в рамках уголовных дел или расследований;
Росфинмониторинг в рамках борьбы с отмыванием доходов (легализацией) и финансированием терроризма.
При этом основной проблемой гражданина по понятным причинам в такой ситуации станут не проблемы с сотовой связью, а сам факт уголовного преследования, заключил эксперт Божор.
Можно ли будет пользоваться мобильной связью при аресте счета
В документе речи о приостановке оказания услуг — звонков, СМС, мобильного интернета — не идет, подчеркнули в пресс-службе Минцифры России.
Само по себе наложение ареста на авансовые средства не блокирует использование услуг связи. «Но если на счете не останется свободных денег для оплаты, оператор вправе приостановить услуги, включая звонки, СМС и интернет. Отключение происходит только из-за отсутствия оплаты», — говорит Виктор Гусаков.
С ним соглашается Михаил Божор: «Сотовые операторы с высокой вероятностью будут не просто отказывать в возврате авансовых платежей, но и приостанавливать услуги связи после того, как оплаченный период подойдет к концу (без учета суммы заблокированного аванса). Если же услуги оплачиваются в порядке постоплаты, то, соответственно, речи об авансе не идет, новый закон не распространяется на такие платежи и можно продолжать пользоваться услугами оператора».
В пресс-службе «МегаФона» сообщили, что приостановка операций заключается, в частности, в прекращении операций по уменьшению остатка, возврату внесенных в качестве аванса средств, но не предусматривает изъятие денежных средств и передачу на хранение, и добавили, что при этом возможность совершать звонки, пользоваться интернетом и отправлять СМС сохраняется.
Представитель «Т-Мобайл» подтвердил, что приостановка вывода авансовых средств не означает блокировку услуг связи. "Абонент сможет звонить, отправлять СМС и пользоваться мобильным интернетом, если на момент приостановки у него уже был оплачен пакет услуг, срок действия которого еще не закончился.
«Также постановление может быть вынесено в отношении только части суммы: под подозрение в незаконном использовании может попасть не весь баланс, а лишь его часть. В таком случае абонент сможет пользоваться услугами мобильной связи, оплачивая его незаблокированными авансовыми средствами», — резюмировали в пресс-службе оператора связи.
Что делать, если заблокировали счет на сим-карте
Каждый абонент вправе уточнить у сотового оператора, по какой причине ограничен его доступ к услугам связи, путем личного визита в офис или создания обращения на сайте (в личном кабинете) с другого устройства, говорит Божор. «В подавляющем большинстве случаев блокировка будет связана с более простыми причинами, например в связи с тем, что перечисленный аванс был потрачен в связи с роумингом на территории другой страны», — предположил представитель юридической фирмы.
В «МегаФоне» подтвердили, что при приостановке операций с денежными средствами абонент вправе обратиться к процессуальному лицу для решения вопроса о снятии ограничений.
По словам эксперта Михаила Божора, в дальнейшем, если блокировка окажется ошибочной, абонент сможет обратиться к следователю (в том числе в судебном порядке) за отменой блокировки и вернуть ранее перечисленный аванс.
Мария Иваткина в разговоре с «РБК Инвестициями» перечислила алгоритм действий при блокировке денег на сим-карте:
Свяжитесь с оператором связи и уточните причину блокировки, сумму арестованных средств, орган, который наложил арест (номер решения суда или требования Росфинмониторинга). При обращении к оператору также можно выяснить статус остатка средств (если он есть) и возможность использования услуг связи;
Обратитесь в орган, наложивший арест. Если арест наложил суд, напишите заявление о разблокировке средств, предоставив доказательства легальности их происхождения (чеки, договоры, справки о доходах). Возможно, потребуется участие в судебном заседании. Если арест наложил Росфинмониторинг, подайте заявление и документы, подтверждающие законность происхождения средств, непосредственно в территориальное управление Росфинмониторинга, вынесшее решение;
Если считаете блокировку незаконной, можно написать жалобу. На решение суда подается апелляционная жалоба в вышестоящий суд. На решение Росфинмониторинга подается жалоба в вышестоящее подразделение Росфинмониторинга или в суд.
«По новому закону, даже если вы докажете легальность средств и арест будет снят, оператор не вернет вам эти деньги наличными или на банковский счет. Эти средства останутся на вашем лицевом счете у оператора исключительно для оплаты услуг связи в будущем», — добавила эксперт проекта «Моифинансы.рф».
Будьте осторожны с получением денежных переводов от неизвестных лиц, юрлиц и ИП на свой мобильный номер. Не используйте счет телефона как кошелек для хранения крупных сумм, предупредила Иваткина.
Главное о блокировке денег на счете сим-карты
Если абоненту приостановили операции по счетам или наложили арест на денежные средства по решению уполномоченных органов, например Росфинмониторинга, то это решение будет распространяться на деньги, которые лежат на счете у мобильного оператора в качестве аванса за услуги связи.
При этом закон не запрещает пользоваться услугами связи — совершать звонки, отправлять СМС или использовать мобильный интернет.
Нововведение направлено на ужесточение контроля за подозрительными финансовыми операциями через телефоны, включая обналичивание денег через переводы.
При блокировке средств на сим-карте нужно сначала связаться с оператором и узнать причину. Затем обратиться в орган, наложивший арест, и предоставить доказательства легального происхождения денег на счете.
