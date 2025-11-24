Компетенции казначейства Бельгии по разблокировке активов подвергли сомнению

В Государственный совет поступило обращение от инвестиционной компании, зарегистрированной на Бермудских островах, чьи активы заблокированы в бельгийском депозитарии Euroclear в связи с действующими антироссийскими санкциями, сообщает издание.
В декабре 2023 года министр финансов Бельгии передал полномочия по реализации европейских ограничительных мер руководителю главного управления казначейства. Однако, согласно бельгийскому законодательству, полномочия, предоставленные конституцией или в ее рамках, считаются неотчуждаемыми и не подлежат передаче.
В связи с этим суд проявил интерес к вопросу и решил возобновить рассмотрение по данному делу. Как отмечают опрошенные «Ведомостями» юристы, решение Государственного совета может либо подтвердить законность сложившейся практики разблокировки активов, либо поставить под сомнение все ранее принятые решения казначейства.
