Компания из Абу-Даби заинтересовалась покупкой активов ЛУКОЙЛа

Международная холдинговая компания IHC из Абу-Даби сообщила Министерству финансов США о своей заинтересованности в покупке акций ЛУКОЙЛа, пишут Reuters и The National.
IHC возглавляет шейх Тахнун бен Заид, заместитель правителя Абу-Даби и советник президента ОАЭ по национальной безопасности.
По данным за второй квартал 2025 года, итоговые активы IHC составили 436 млрд дирхамов ($118,7 млрд). The National пишет, что компания планирует почти удвоить свою базу активов до 800 млрд дирхамов ($218 млрд) к 2030 году. Так, IHC стремится расширить портфель активов в США, Индии и быстрорастущих экономиках Центральной Азии и ведет «серию поглощений».
Минфин США 22 октября внес ЛУКОЙЛ и «Роснефть» в SDN-лист. Под ограничения также попали все дочерние предприятия, в которых компании владеют более чем 50%. Одновременно Управление по контролю за иностранными активами американского Министерства финансов (OFAC) отвело срок до 21 ноября на сворачивание операций с подсанкционными лицами.
ЛУКОЙЛ вскоре объявил, что собирается продать активы. 21 ноября, формально истек срок, когда операции с ЛУКОЙЛом были возможны. На часть из них OFAC выпустило продление лицензий до 13 декабря. Кремль назвал санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа «недружественным шагом».
Среди потенциальных покупателей активов Bloomberg называл американские Exxon Mobil, Chevron, Abu Dhabi National Oil (Adnoc) из ОАЭ, а также частный инвестфонд Carlyle. Интерес к активам также проявила казахстанская «Казмунайгаз». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что предприятия российской корпорации в Болгарии могут быть интересны и венгерским энергокомпаниям.
На покупку претендовал нефтетрейдер Gunvor, но сделка сорвалась после того, как Минфин США дал понять, что выступает против этой сделки.
В Кремле заявляли, что все законные интересы такой крупной компании, как ЛУКОЙЛ, «с точки зрения правил международных и экономических отношений должны быть соблюдены». «Мы чувствуем себя уверенно, устойчиво, и несмотря на определенные потери — они, конечно, будут. Связано это со многими обстоятельствами. Тем не менее наша энергетика чувствует себя достаточно уверенно», — оценил санкции США президент Владимир Путин.