Компания из Абу-Даби заинтересовалась покупкой активов ЛУКОЙЛа

В Кремле заявляли, что все законные интересы такой крупной компании, как ЛУКОЙЛ, «с точки зрения правил международных и экономических отношений должны быть соблюдены». «Мы чувствуем себя уверенно, устойчиво, и несмотря на определенные потери — они, конечно, будут. Связано это со многими обстоятельствами. Тем не менее наша энергетика чувствует себя достаточно уверенно», — оценил санкции США президент Владимир Путин.