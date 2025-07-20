Компании сократили число вакансий со сверхурочной занятостью

В целом спрос на работу сверхурочно связан в том числе с проблемой нехватки кадров в России. Так, по итогам II квартала этого года чаще всего компаниям не доставало разнорабочих, слесарей, инженеров и водителей, отметил заместитель гендиректора «Работа.ру» и операционный директор сервисов «Подработка» и «СберПодбор» Александр Ветерков. Он добавил: также не хватает водителей, менеджеров по продажам и строителей.