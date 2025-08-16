Ричмонд
Команда Трампа начала сбор пожертвований в связи с саммитом на Аляске

Команда президента США Дональда Трампа начала сбор пожертвований в связи с переговорами с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, сообщает портал CityNews со ссылкой на соответствующее электронное письмо.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Я встречаюсь с Путиным на Аляске! Немного прохладно. “СТАВКИ НА ЭТОЙ ВСТРЕЧЕ ОЧЕНЬ ВЫСОКИ для всего мира”», — сказано в тексте.

Отмечается, что команда Трампа просила пожертвовать 10 долларов.

Письмо от Трампа опубликовано, в том числе, в телеграм-канале РБК.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проводят переговоры на Аляске, в городе Анкоридж.

