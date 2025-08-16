Команда Трампа начала сбор пожертвований в связи с саммитом на Аляске

«Я встречаюсь с Путиным на Аляске! Немного прохладно. “СТАВКИ НА ЭТОЙ ВСТРЕЧЕ ОЧЕНЬ ВЫСОКИ для всего мира”», — сказано в тексте.
Отмечается, что команда Трампа просила пожертвовать 10 долларов.
Письмо от Трампа опубликовано, в том числе, в телеграм-канале РБК.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 15 августа проводят переговоры на Аляске, в городе Анкоридж.
