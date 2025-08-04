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Коллекторы массово выкупают у МФО «свежие» долги заемщиков

В первом полугодии текущего года структура просроченной задолженности на рынке микрофинансовых организаций (МФО) существенно изменилась. По итогам периода более 50% объема невыплаченных займов теперь составляют кредиты с просрочкой до шести месяцев, сообщают «Ведомости».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
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Источник: Freepik

Доля так называемой «молодой» просрочки, переданной микрофинансовыми организациями (МФО) коллекторам, во втором полугодии 2025 года впервые превысила 50% от совокупного объема закрытых сделок и достигла 54%. В денежном выражении это составило 26,68 млрд руб., следует из данных сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect, который анализирует сведения с ключевых электронных торговых площадок и прямых сделок на рынке.

Общий объем закрытых сделок за январь-июнь 2025 года составил 49,4 млрд руб., что превышает показатель аналогичного периода 2024 года (42 млрд руб.).

Под «молодой» просрочкой понимаются долги со сроком до 180 дней — этот сегмент остается крупнейшим на рынке уступки прав требований (цессии). В его структуре выделяется три категории: задолженность до 90 дней, от 91 до 120 дней и от 121 до 180 дней.

Одной из причин увеличения доли молодой просрочки в портфелях, продаваемых МФО коллекторам, эксперты называют высокие государственные пошлины, которые заметно снизили интерес кредиторов к судебному взысканию долгов. Как отмечает управляющий директор ПКБ Павел Михмель, высокие госпошлины делают судебное взыскание менее привлекательным для продавцов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

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