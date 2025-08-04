Коллекторы массово выкупают у МФО «свежие» долги заемщиков

Доля так называемой «молодой» просрочки, переданной микрофинансовыми организациями (МФО) коллекторам, во втором полугодии 2025 года впервые превысила 50% от совокупного объема закрытых сделок и достигла 54%. В денежном выражении это составило 26,68 млрд руб., следует из данных сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect, который анализирует сведения с ключевых электронных торговых площадок и прямых сделок на рынке.
Общий объем закрытых сделок за январь-июнь 2025 года составил 49,4 млрд руб., что превышает показатель аналогичного периода 2024 года (42 млрд руб.).
Под «молодой» просрочкой понимаются долги со сроком до 180 дней — этот сегмент остается крупнейшим на рынке уступки прав требований (цессии). В его структуре выделяется три категории: задолженность до 90 дней, от 91 до 120 дней и от 121 до 180 дней.
Одной из причин увеличения доли молодой просрочки в портфелях, продаваемых МФО коллекторам, эксперты называют высокие государственные пошлины, которые заметно снизили интерес кредиторов к судебному взысканию долгов. Как отмечает управляющий директор ПКБ Павел Михмель, высокие госпошлины делают судебное взыскание менее привлекательным для продавцов.
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