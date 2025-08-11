Количество мошеннических смс якобы от ГИБДД возросло в последнее время

По данным правоохранителей, к такому письму прикреплен файл в формате PDF, оформленный под официальное постановление. В документе может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля или иные персональные данные, что создает ощущение подлинности.
«В последнее время резко возросло количество мошеннических смс-сообщений, маскирующихся под уведомления о штрафах ГИБДД», — рассказал Романов.
Он подчеркнул, что сообщения выглядят очень достоверно. «Мошенники копируют стиль настоящих уведомлений ГИБДД, указывают правдоподобные суммы штрафов и реальные данные автомобилей. Это повышает вероятность того, что человек поверит и перейдет по ссылке», — сказал представитель банка.
Он добавил, что переход по ссылки якобы для «оплаты» может привести к краже персональных и банковских данных, установке вредоносного программного обеспечения на устройство жертвы и получению мошенниками доступа к банковским счетам.
Романов напомнил, что оплатить настоящий штраф безопасно можно через официальные каналы: напрямую на портале «Госуслуги» или в приложении банков. «Самое важное правило — проверять информацию о штрафах исключительно в официальных источниках. Все реальные штрафы ГИБДД поступают через государственную систему ГИС ГМП», — отметил он.
«В целом наиболее надежный способ защиты от мошенничества с оплатой — перевести все важные платежи в цифровой формат и совершать их только через официальное мобильное приложение банка. Это не только безопаснее, но и значительно быстрее, и полностью исключает риск попасться на удочку мошенников», — резюмирует эксперт.