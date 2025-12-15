Колесная пора: Wildberries может запустить собственное такси в 2026-м

Wildberries может запустить сервис такси в России в 2026 году, узнали «Известия». Компания уже разработала приложение для отечественных пользователей, а также до конца этого года проводит наем водителей в рамках партнерской курьерской программы. Интерес маркетплейса к этому направлению может подстегивать и то, что сейчас в сфере такси существует монополия «Яндекса», отмечают эксперты. При этом по итогам 2024 года объем этого рынка составлял 3,35 млрд рублей. Сможет ли новый сервис разрушить монополию и как это повлияет на потребителей — в материале «Известий».
Какой новый сервис может запустить Wildberries
Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) в 2026 году может запустить собственный сервис такси в России, рассказали «Известиям» четыре источника, знакомых с ее планами. Организация уже завершила разработку отдельного приложения для этих целей, знает один из этих источников. До конца этого года она проводит наем водителей в рамках партнерской курьерской программы, утверждает он.
Для запуска собственного такси может быть использована база уже существующих платформ по оказанию таких услуг, говорит другой источник «Известий», знакомый с планами организации. Сама компания смотрела для приобретения сервис персональных водителей Wheely, а также проявляла интерес к покупке «Ситимобила», отметили два других собеседника «Известий». Но источник редакции, близкий к организации, указывает, что у WB нет «очевидного игрока» на покупку для старта собственного ресурса в РФ, поэтому компания будет запускать его самостоятельно. Точные сроки собеседники не уточняют.
«Говорить о запуске сервиса такси в России пока не приходится, компания сосредоточена на тестировании проекта в других странах — Белоруссии и Узбекистане», — сказали «Известиям» в пресс-службе Wildberries&Russ.
В течение 2025 года организация усиливала присутствие на рынке таксомоторных услуг. Как сообщалось ранее, в июле WB запустила бета-тестирование собственного такси в Белоруссии. В августе основательница компании Татьяна Ким сообщила, что новый ресурс возглавит экс-глава российского подразделения агрегатора Gett Анатолий Сморгонский. В ноябре было объявлено о техническом запуске сервиса заказа такси в Узбекистане. На старте WB Taxi будет работать в формате «закрытого клуба», доступ сначала получат сотрудники и партнеры маркетплейса, сообщали в пресс-службе.
Справка «Известий»
Объединенная компания РВБ создана в 2024 году как совместное предприятие Wildberries (65%) и группы Russ (35%), объединяющая маркетплейс, рекламные технологии и логистику в единую цифровую экосистему. Организация управляет торговыми, логистическими и рекламными сервисами, а также развивает направления факторинга и IT-платформ для продавцов. В 2024-м оборот объединенной структуры в сегменте e-commerce превысил 4 трлн рублей, это более чем в 1,5 раза выше результатов годом ранее. Чистая прибыль за тот же период выросла в 3,5 раза, до 104 млрд рублей, сообщала в марте РВБ.
Как WB может сломать монополию «Яндекса»
Wildberries развивает бизнес с помощью экосистемного подхода, стремясь конкурировать с такими компаниями, как «Яндекс», а также банками, у которых есть собственные экосистемы, например «Сбером», сказал источник «Известий», близкий к маркетплейсу.
Рынок такси в стране монополизирован, отметил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Это вызывает «серьезную обеспокоенность», говорит высокопоставленный чиновник, знакомый с ситуацией. В стране должно быть как минимум два крупных игрока ради «здоровой конкуренции и ценообразования» на эти услуги, отметил он.
В Москве 96% заказов такси происходит через мобильное приложение «Яндекс Go», приводил осенью 2024 года РБК данные столичного дептранса. Еще 3% заказов приходились на Drivee, менее 1% — на «Ситимобил» и 0,14% — на «Максим». В 2020-м доля «Яндекса» среди агрегаторов составляла 70,8% рынка, «Ситимобила» — 20,2%, Gett — 6%, «Везет» — 0,4%, InDriver — 0,1%. Оставшиеся 2,5% заказов приходилось на другие сервисы, следует из данных дептранса Москвы.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ноябре 2023 года уличила «Яндекс Такси» в том, что она занимает доминирующее положение на территории страны. В феврале 2024-го ФАС высказала «серьезные замечания» к сервису, которые были связаны с завышением стоимости поездок, а также блокировкой водителей и пассажиров, говорил в интервью «Известиям» замруководителя службы Петр Иванов.
Представитель «Яндекса» от комментариев отказался.
Каковы перспективы рынка такси
Запуск сервиса от Wildberries может оказать заметное влияние на рынок таксомоторных перевозок, сказала «Известиям» председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. По ее словам, у компании уже есть разветвленная логистическая сеть, большой опыт взаимодействия с водителями и курьерами, а также значительный IT-потенциал для разработки современного цифрового продукта. Появление нового игрока будет выгодно как водителям, так и пассажирам, а также позитивно скажется на уровне конкуренции, отметил Михаил Бурмистров. Положительно он отразится и на качестве услуг и технологическом развитии отрасли в дальнейшем, добавила Ирина Зарипова.
В то же время сегодня рынок таксомоторных услуг в стране работает в условиях кризиса, указала она. По итогам 2024 года количество поездок на такси в России в деньгах составило 3,35 млрд рублей, что на 2% больше, чем в 2023 году, подсчитали в аналитической компании BusinesStat. Годом ранее темп роста этого рынка составил 7,6%. Причиной замедления роста отрасли стало снижение доступности услуг, говорится в отчете компании.
Средняя стоимость проезда в такси в расчете на 1 км пути в январе-октябре 2025 года составила 47 рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период годом ранее, следует из данных Росстата. В Москве этот показатель вырос за тот же период на 20%, до 69 рублей. С 2022-го средняя стоимость проезда в такси в столице из расчета в 1 км пути выросла в 2,2 раза, следует из статистики. Данных по стране за 2022 год Росстат не раскрыл.
Перевозчики сталкиваются с законодательным давлением, а на самом рынке сохраняется дефицит кадров, отметила Ирина Зарипова. В марте 2026 года вступит в силу требование о локализации автомобилей такси, что способно серьезно повлиять на дальнейшее развитие российского таксомоторного рынка, отметила она.
Кроме того, отрасль испытывает экономические трудности из-за высоких расходов на обновление и содержание автопарка, увеличения стоимости топлива и технического обслуживания, перечислила эксперт. Появление нового крупного участника может изменить расстановку сил на рынке, но не решит системных проблем, требующих внимания со стороны государства и бизнеса, отметила эксперт. Wildberries при запуске своего сервиса рискует столкнуться со всеми этими сложностями, резюмировала Ирина Зарипова.