Колесная пора: Wildberries может запустить собственное такси в 2026-м

Wildberries может запустить сервис такси в России в 2026 году, узнали «Известия». Компания уже разработала приложение для отечественных пользователей, а также до конца этого года проводит наем водителей в рамках партнерской курьерской программы. Интерес маркетплейса к этому направлению может подстегивать и то, что сейчас в сфере такси существует монополия «Яндекса», отмечают эксперты. При этом по итогам 2024 года объем этого рынка составлял 3,35 млрд рублей. Сможет ли новый сервис разрушить монополию и как это повлияет на потребителей — в материале «Известий».