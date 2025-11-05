Когда лучше открыть вклад: сейчас или после Нового года

Что происходит со ставками по вкладам
По данным Банка России, максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десятке крупнейших банков РФ во второй декаде октября составила 15,45% годовых. Во второй декаде сентября она равнялась 15,56%, а во второй декаде августа — 15,85%.
Основным фактором постепенного уменьшения доходности по вкладам является снижение ключевой ставки ЦБ РФ. В частности, 24 октября регулятор снизил ее с 17% до 16,5%. Через такие действия он хочет стимулировать экономическую активность в стране, удешевить стоимость кредитов и поддержать более динамичный рост экономики. ЦБ РФ сохраняет жесткие денежно-кредитные условия с целью недопущения повторного всплеска инфляции и ослабления рубля. В 2026 году регулятор ожидает среднюю ключевую ставку на уровне 13−15%.
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что цикл снижения ключевой ставки затронет весь 2026 год. По ее словам, решения об изменении ключевой ставки основываются на необходимости как можно скорейшего завершения периода высокого роста цен и недопущения переохлаждения экономики.
Таким образом, с большой долей вероятности тенденция к снижению ставок по вкладам сохранится в 2026 году.
Почему выгодно открыть вклад сейчас
Открытие вклада в ближайшее время позволит зафиксировать пока еще достаточно высокую доходность и защитить сбережения от инфляции в условиях роста цен.
Кредитные организации активно конкурируют между собой за привлечение средств граждан. Поэтому они довольно часто предлагают новым клиентам выгодные условия и повышенные ставки. Но такие предложения обычно действуют на ограниченную сумму или срок.
Если человек планирует свои финансы, ему уже известна сумма для вклада и она есть на руках, а также имеется страховка в виде финансовой подушки безопасности и банк предложил выгодные условия, то целесообразным в таком случае является открытие долгосрочного депозита.
Если же у человека есть свободные средства, но при этом отсутствует четкий план и финансовая подушка безопасности, целесообразнее будет воспользоваться выгодным предложением банка по краткосрочному депозиту (на один-три месяца). Это позволит не расставаться со свободными деньгами на долгий срок и одновременно нарастить сбережения. Дополнительные деньги к новогодним праздникам или к их окончанию позволят легче пережить один из самых финансово сложных периодов в году.
Зачем открывать вклад после Нового года
Открытие вклада после Нового года принесет психологическую выгоду. Оно будет символизировать собой начало реализации финансового плана на предстоящий год.
Также после праздничных трат, новогодних подарков, получения премий человек может более точно оценить свой бюджет и заложить в сбережения нужную сумму свободных средств.
Открыть вклад после Нового года может быть выгодно благодаря сезонным предложениям и различным новогодним акциям от банков. Новым клиентам нередко предлагают более высокие процентные ставки по сравнению с обычными депозитами.
Напомним, НДФЛ с процентов по вкладам в банках определяется по прогрессивной ставке 13% или 15% (при доходе свыше 2,4 млн руб. в год), если его получил налоговый резидент РФ. Ставка 15% независимо от размера дохода применяется в отношении нерезидентов РФ.
По общему правилу НДФЛ облагается разница между суммой полученных в течение календарного года процентов по вкладу и суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн руб. и максимального значения ключевой ставки ЦБ РФ из действовавших на первое число каждого месяца в течение календарного года.
Сумму НДФЛ с процентов по вкладам в банках исчисляет ФНС. В личном кабинете налогоплательщика-физлица есть данные о сумме полученных им доходов от вкладов. Налоговая служба осенью обычно присылает уведомление по имущественным налогам. В нем может быть указан и налог к уплате с процентов по вкладам при его наличии.
