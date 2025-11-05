Когда лучше открыть вклад: сейчас или после Нового года

Если же у человека есть свободные средства, но при этом отсутствует четкий план и финансовая подушка безопасности, целесообразнее будет воспользоваться выгодным предложением банка по краткосрочному депозиту (на один-три месяца). Это позволит не расставаться со свободными деньгами на долгий срок и одновременно нарастить сбережения. Дополнительные деньги к новогодним праздникам или к их окончанию позволят легче пережить один из самых финансово сложных периодов в году.