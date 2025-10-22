Ричмонд
Россиянам назвали случаи, когда банк спишет задолженность

В некоторых случаях банк может посчитать займ или кредит безнадежным и провести его списание. Как работает данный механизм и чем рискует заемщик, разбирались Финансы Mail.

Елена Лесничая
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

Безнадежный займ представляет собой сумму, которую банк не имеет возможности взыскать с должника и поэтому списывает ее со своего учета в виде убытка.

Обычно банк признает займ безнадежным только в крайнем случае в силу ряда объективных причин. Такими причинами, в частности, являются:

  • признание должника банкротом в рамках Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее — Закон № 127-ФЗ) на основании решения суда;
  • прекращение сотрудниками ФССП России исполнительного производства ввиду невозможности взыскания долга (например, у должника отсутствует имущество к взысканию, неизвестно его место пребывания);
  • истек срок исковой давности по задолженности, который, по общему правилу, составляет три года;
  • должник стал участником особой госпрограммы, предусматривающей прощение долга (например, списание долгов на сумму до 10 млн руб. для участников СВО).

Отличия списания безнадежного займа и прощения долга

Списание безнадежного займа не означает аннулирование или прощение долга. Такая операция является элементом бухгалтерского и налогового учета банка. При этом обязательство заемщика перед банком сохраняется. При появлении у последнего имущества или доходов взыскание может быть возобновлено.

При прощении долга обязательства между кредитором и должником прекращаются, и долг перестает существовать (ст. 415 ГК РФ). Вместе с основным обязательством исчезают связанные с ним права, в том числе, на получение процентов или суммы штрафа за просрочку уплаты.

Прощение долга возможно только после признания заемщика банкротом в рамках Закона № 127-ФЗ по решению суда, а также, если он стал участником указанных выше госпрограмм.

Прощение долга отражают в кредитной истории заемщика. По общему правилу такая запись считается нейтральной. Но если банк простил долг на основании признания заемщика банкротом, то при получении новых кредитов и займов последний будет обязан уведомлять финансовые организации и иных кредиторов о своем статусе в течение пяти лет после его присвоения.

Как банки списывают безнадежные займы

Банки регулярно оценивают качественное состояние выданных займов и кредитов. Когда заемщик перестает выполнять обязательства по ним, задолженность переводится в проблемную категорию. При дальнейшем ухудшении состояния банк постепенно ужесточает применяемые к заемщику меры взыскания.

Перед признанием задолженности безнадежной, банк осуществляет все возможные меры для установления контакта с заемщиком (телефонные звонки, электронные и бумажные письма, в некоторых случаях и попытки выйти на связь через родственников и знакомых). Если эти меры не принесли результата, банк подает на заемщика в суд и в случае выигрыша в споре в дело вступают сотрудники ФССП России.

Если судебные приставы не смогли установить местонахождение заемщика, найти принадлежащие ему деньги, имущество, доходы, с которых можно произвести взыскание долга, они направляют в банк официальный акт о невозможности взыскания. Этот документ подтверждает, что все законные способы вернуть долг были использованы и является основанием для признания кредита или займа безнадежным и списания долга с баланса.

Особенности прощения долга

Прощение долга оформляется соглашением или уведомлением кредитора. Право на прощение долга должно быть подтверждено документами, которые свидетельствуют:

  • о вынесении судебного решение о банкротстве заемщика;
  • об участии в госпрограмме.

Поэтому банк может запросить у заемщика судебное решение, постановление ФССП, исполнительный лист, контракт на СВО и т. д. Перечисленные документы заемщик должен подготовить заранее.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

