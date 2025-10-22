Россиянам назвали случаи, когда банк спишет задолженность

Перед признанием задолженности безнадежной, банк осуществляет все возможные меры для установления контакта с заемщиком (телефонные звонки, электронные и бумажные письма, в некоторых случаях и попытки выйти на связь через родственников и знакомых). Если эти меры не принесли результата, банк подает на заемщика в суд и в случае выигрыша в споре в дело вступают сотрудники ФССП России.