Кофейная спелость: почему цены на популярный напиток пошли вниз

Как следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, какао-бобы на мировом рынке подешевели на 12,3%, кофе сорта робуста — на 11,7%. Из-за этого часть аналитиков уже предсказало снижение цены на какао, шоколад и кофе в новом году, но не раньше.
Как отметил Дмитрий Вишневский, аналитик «Цифра брокер», удешевление какао-бобов и кофе робуста на мировых рынках связано с ожиданиями увеличения производства в ключевых странах-производителях, особенно в Кот-д’Ивуаре. Именно эта страна планирует повысить закупочные цены для фермеров на рекордные 2800 КФА франков (около 5 долларов США) за килограмм, что на 23% выше текущих цен в Гане.
Это, по плану экспортеров, будет стимулировать фермеров активнее сдавать урожай на рынок. Как следствие — это смягчить ситуацию с дефицитом зерен и стабилизации цен на кофе робуста.
Но риски, добавляет аналитик, все же сохраняются. Они связаны с контрабандными поставками и неопределенностью из-за возможных санкций против поставщиков.
Он также напомнил, что мировые запасы какао остаются на исторически низком уровне, поддерживая потенциал для волатильности цен в краткосрочной перспективе.
Другие аналитики предрекают снижение цены из-за улучшевшейся погодной ситуации в Бразилии: здесь в прошлом году выдался неурожай кофе из-за засухи. Сейчас же ситуация изменилась: идут дожди. Это вселяет в мировых игроков оптимизм относительно урожая.