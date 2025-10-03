Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кофейная спелость: почему цены на популярный напиток пошли вниз

Самыми подешевевшими в мире в сентябре биржевыми товарами стали какао-бобы, кофейные зерна и литий. Финансы Mail решили выяснить, почему два продукта, которые в последние годы дорожали в геометрической прогрессии, начали дешеветь.

Авторы и эксперты
«Цифра брокер»
Аналитики
Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Календарь инвестора: актуальные события
Источник: Freepik

Как следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, какао-бобы на мировом рынке подешевели на 12,3%, кофе сорта робуста — на 11,7%. Из-за этого часть аналитиков уже предсказало снижение цены на какао, шоколад и кофе в новом году, но не раньше.

Как отметил Дмитрий Вишневский, аналитик «Цифра брокер», удешевление какао-бобов и кофе робуста на мировых рынках связано с ожиданиями увеличения производства в ключевых странах-производителях, особенно в Кот-д’Ивуаре. Именно эта страна планирует повысить закупочные цены для фермеров на рекордные 2800 КФА франков (около 5 долларов США) за килограмм, что на 23% выше текущих цен в Гане.

Это, по плану экспортеров, будет стимулировать фермеров активнее сдавать урожай на рынок. Как следствие — это смягчить ситуацию с дефицитом зерен и стабилизации цен на кофе робуста.

Но риски, добавляет аналитик, все же сохраняются. Они связаны с контрабандными поставками и неопределенностью из-за возможных санкций против поставщиков.

Он также напомнил, что мировые запасы какао остаются на исторически низком уровне, поддерживая потенциал для волатильности цен в краткосрочной перспективе.

Другие аналитики предрекают снижение цены из-за улучшевшейся погодной ситуации в Бразилии: здесь в прошлом году выдался неурожай кофе из-за засухи. Сейчас же ситуация изменилась: идут дожди. Это вселяет в мировых игроков оптимизм относительно урожая.

Узнать больше по теме
Брокер: кто это и как им стать
В современном финансовом мире брокеры играют ключевую роль в обеспечении доступа инвесторов к различным биржам и инструментам. В этой статье мы подробно рассмотрим, кто такие брокеры, какие они выполняют функции и чем отличаются от других участников рынка.
Читать дальше