Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg рассказал о последствиях санкций для торговли нефтью с Китаем

Китайские компании, как государственные гиганты так и «чайники», продолжают отказываться от закупок российской нефти, пишет Bloomberg. Это происходит из-за санкций США.

Источник: Unsplash

Китайские нефтеперерабатывающие компании отказываются от поставок нефти из России из-за введенных в октябре санкций США в отношении российских нефтекомпаний и их «дочек», сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров. Это затронуло, в частности, нефти премиальной марки ESPO (ВСТО), стоимость которой резко упала после объявления о санкциях.

По словам собеседников агентства, в стороне остаются как государственные компании, например Sinopec и PetroChina Co., так и небольшие частные предприятия, которые называют «чайниками». Как пишет Bloomberg, последние опасаются рестрикций, после того как Shandong Yulong Petrochemical Co. попала в черные списки Великобритании и Евросоюза.

По оценкам консалтинговой компании Rystad Energy AS, отказ китайских компаний от закупок российской нефти и падение цен затрагивают около 400 тыс. барр. в сутки, или до 45% от общего объема импорта топлива Китаем из России.

В то же время санкции привели не только к потерям для России, отмечает Bloomberg: попавшая в черный список Yulong из-за отсутствия альтернативных вариантов после отмены поставок западными компаниями перешла на российскую нефть.

Что касается «чайников», кроме угрозы санкций они столкнулись с нехваткой импортных квот на сырую нефть после налоговых изменений, которые сократили использование других видов сырья, говорится в материале. По оценке Bloomberg, это может ограничить закупки нефти из России «чайниками» до конца года.

15 октября Великобритания ввела блокирующие санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Неделей позже США объявили о санкциях в отношении этих компаний и их «дочек», дав месяц на сворачивание операций с ними.

После этого, по данным Reuters, крупнейшие китайские государственные компании приостановили закупки российской нефти с доставкой по морю. Кроме того, некоторые поставки нефти из России отменяли индийские государственные нефтеперерабатывающие компании. 31 октября Reuters сообщил, что крупнейший индийский НПЗ Indian Oil Corp. (IOC) закупил у не попавших под санкции компаний несколько партий российской нефти марки ВСТО с поставкой в порт в декабре.

В тот же день министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что на встрече с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом обсуждал в том числе прекращение закупок российской нефти. Кроме того, Reuters писал, что Турция, один из крупнейших покупателей российской нефти, нарастила закупки топлива у других поставщиков.

Москва считает санкции незаконными. В Кремле говорили, что Россия выработала к ним «определенный иммунитет» и продолжает функционировать. Президент Владимир Путин счел введение санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа попыткой давления США. Он отметил, что ничего нового в этих ограничениях нет, хоть те и будут иметь определенные последствия. «Наша энергетика чувствует себя достаточно уверенно», — заверил глава государства.

Узнать больше по теме
«Роснефть»: чего достигла компания к 2025 году и можно ли заработать на ее акциях
Входя в список крупнейших мировых добытчиков нефти, компания «Роснефть» включена в перечень стратегических предприятий страны. Собрали информацию об истории и достижениях компании.
Читать дальше