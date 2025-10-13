Китай вводит портовые сборы с судов США ради справедливой конкуренции

14 октября в КНР вступает в силу решение о специальных портовых сборах с судов под флагом Соединенных Штатов — как принадлежащих физическим лицам США, так и находящихся в эксплуатации у предприятий и прочих организаций, где американские граждане напрямую или косвенно имеют от 25% акций (право голоса, место в совете директоров), а также построенных в этой стране. Они будут облагаться по ставке в 400 юаней ($56) за нетто-регистровую тонну, а с 17 апреля 2026 года плата вырастет до 640 юаней ($90), с 17 апреля 2027 года — до 880 юаней ($123), и до 1 120 юаней ($157) с 17 апреля 2028 года.