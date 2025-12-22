Китай впервые поставил сыр в Россию

Было приобретено восемь тонн этого продукта на 93 тысячи долларов.
Конкретный сорт ввезенного сыра не указан. При этом в Китае производятся как европейские версии сыров, так и местные сорта, например, из буйволиного молока или молока самок яка.
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия в ноябре впервые ввезла китайский сыр, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской таможни.
