Китай в июне отказался от американской нефти

Максимальными в текущем году месячные закупки были в марте — тогда их объемы выросли сразу вдвое к февральским, составив 326,2 миллиона долларов, а затем снижались два месяца подряд, пока в июне Китай не решил сделать паузу в закупках в США «черного золота».
Нефтепродукты из США при этом продолжили поступать, однако показали довольно заметную отрицательную динамику по сравнению с предшествовавшим месяцем — четырехкратное снижение, до 7,4 миллиона долларов.
В целом Китай сохранил июньский импорт нефти плюс-минус на майских уровнях — рост составил всего 4%, до 24,2 миллиарда долларов.
При этом на ситуации напряженных отношений Поднебесной со Штатами смогли «заработать» несколько ближневосточных нефтяных держав и других азиатских соседей Китая.
Так, Саудовская Аравия нарастила экспорт нефти в Китай на 36% к маю, до 3,87 миллиарда долларов, Малайзия — в полтора раза, до 3,4 миллиарда, ОАЭ — на 18%, до 1,38 миллиарда, Кувейт — на 15%, до 732 миллионов долларов.
Россия при этом сохранила за собой статус крупнейшего экспортера нефти в Китай, незначительно увеличив поставки с конца весны — до 3,95 миллиарда долларов.