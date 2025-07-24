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Китай в июне отказался от американской нефти

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Китай в начале этого лета впервые почти за три года не закупал американскую нефть — в прошлый раз месячная пауза в поставках имела место в августе 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив китайскую таможенную статистику.

Источник: © РИА Новости

Максимальными в текущем году месячные закупки были в марте — тогда их объемы выросли сразу вдвое к февральским, составив 326,2 миллиона долларов, а затем снижались два месяца подряд, пока в июне Китай не решил сделать паузу в закупках в США «черного золота».

Нефтепродукты из США при этом продолжили поступать, однако показали довольно заметную отрицательную динамику по сравнению с предшествовавшим месяцем — четырехкратное снижение, до 7,4 миллиона долларов.

В целом Китай сохранил июньский импорт нефти плюс-минус на майских уровнях — рост составил всего 4%, до 24,2 миллиарда долларов.

При этом на ситуации напряженных отношений Поднебесной со Штатами смогли «заработать» несколько ближневосточных нефтяных держав и других азиатских соседей Китая.

Так, Саудовская Аравия нарастила экспорт нефти в Китай на 36% к маю, до 3,87 миллиарда долларов, Малайзия — в полтора раза, до 3,4 миллиарда, ОАЭ — на 18%, до 1,38 миллиарда, Кувейт — на 15%, до 732 миллионов долларов.

Россия при этом сохранила за собой статус крупнейшего экспортера нефти в Китай, незначительно увеличив поставки с конца весны — до 3,95 миллиарда долларов.

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