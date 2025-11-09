Китай отменил запрет на экспорт в США металлов для полупроводников

Наряду с этим власти Китая упростили проверки экспорта в США графита, а также временно сняли введенные в октябре дополнительные ограничения на экспорт некоторых редкоземельных металлов и сырья для литиевых аккумуляторов.
Запрет на экспорт в США галлия, германия и сурьмы, которые необходимы для производства полупроводников, Китай ввел в декабре 2024 года. Этот шаг стал ответом на введенные США ограничения на экспорт в Китай полупроводников, которые США обосновали стремлением ограничить доступ КНР к технологиям, используемым в полупроводниках, ИИ и военной промышленности.
