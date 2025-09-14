Китай начал антидемпинговое расследование против производителей чипов из США

Днем ранее, 12 сентября, Министерство торговли США добавило 32 юридических лица, 23 из которых находятся в Китае, в черный список компаний, торговля с которыми должна быть ограничена. Среди них две китайские компании, обвиняемые в приобретении американского оборудования для производства микросхем для ведущего китайского производителя микросхем SMIC.