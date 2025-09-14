Ричмонд
Китай начал антидемпинговое расследование против производителей чипов из США

13 сентября Министерство торговли КНР объявило о начале антидемпингового расследования в отношении двух американских производителей чипов — Texas Instruments и Analog Devices. Власти Китая полагают, что эти компании вели нечестную ценовую политику на рынке интегральных схем, нарушая тем самым принципы честной конкуренции.

Источник: Unsplash

Одновременно министерство начало расследование дискриминационных мер, которым американские власти подвергают китайских конкурентов американских производителей. Представители КНР заявляют, что в последние несколько месяцев администрация США применяет протекционистскую политику в отношении китайских производителей полупроводников, которые используются в том числе в Wi-Fi роутерах и температурных датчиках.

Днем ранее, 12 сентября, Министерство торговли США добавило 32 юридических лица, 23 из которых находятся в Китае, в черный список компаний, торговля с которыми должна быть ограничена. Среди них две китайские компании, обвиняемые в приобретении американского оборудования для производства микросхем для ведущего китайского производителя микросхем SMIC.

