Китай начал антидемпинговое расследование против производителей чипов из США

Одновременно министерство начало расследование дискриминационных мер, которым американские власти подвергают китайских конкурентов американских производителей. Представители КНР заявляют, что в последние несколько месяцев администрация США применяет протекционистскую политику в отношении китайских производителей полупроводников, которые используются в том числе в Wi-Fi роутерах и температурных датчиках.
Днем ранее, 12 сентября, Министерство торговли США добавило 32 юридических лица, 23 из которых находятся в Китае, в черный список компаний, торговля с которыми должна быть ограничена. Среди них две китайские компании, обвиняемые в приобретении американского оборудования для производства микросхем для ведущего китайского производителя микросхем SMIC.