Китай хочет ослабить контроль США над чипами HBM, пишут СМИ

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Китай хочет ослабления экспортного контроля США над чипами с высокопропускной памятью (HBM) в рамках торговой сделки, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Источник: © РИА Новости

«Китай хочет, чтобы США ослабили экспортный контроль за критически важными компонентами чипов в рамках торговой сделки перед возможным саммитом президента (США — ред.) Дональда Трампа и председателя (КНР — ред.) Си Цзиньпина. Официальные лица Китая сообщили экспертам в Вашингтоне о том, что Пекин хочет, чтобы администрация Трампа ослабила экспортные ограничения на чипы с HBM», — говорится в публикации со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что этот вопрос поднимался во время торговых переговоров с США, длившихся три месяца. По словам собеседников издания, ранее введенная мера со стороны Вашингтона ограничивает способности китайских компаний, в том числе и Huawei, по созданию собственных ИИ-чипов.

Ранее Nvidia заявила о получении одобрения со стороны администрации президента Трампа на продажу Китаю своих компьютерных чипов H20, используемых в разработке искусственного интеллекта.

Трамп до этого объявил, что собирается «дружелюбно бороться» за первенство в развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ) и производстве полупроводников, которые в том числе требуются в ИИ-технологиях. Он назвал США «мировой сверхдержавой» в области ИИ, которая якобы «опережает» Китай.

В январе министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.

Китай и США в настоящее время находятся в состоянии по сути торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай — 125%.

Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать «фентаниловая» пошлина в 20%. В конце весны — начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

Так, по итогам июня импорт Штатами китайских товаров сократился на 7,5%, до 18,95 миллиарда долларов с 20,49 миллиарда долларов в мае. В последний раз более низкий уровень поставок был в феврале 2009 года — тогда импорт составил 18,85 миллиарда долларов.

При этом экспорт из США в КНР в июне 2025 года вырос — на 44%, до 9,44 миллиарда долларов с 6,55 миллиарда месяцем ранее.

