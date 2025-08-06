Продажи спустились. Почему россияне перестали скупать китайские автомобили

В начале 2025 года на складах дилеров скопилось около полумиллиона непроданных автомобилей, что стало свидетельством затоваривания рынка. Особенно ощутимо просели именно китайские бренды, которые раньше могли похвастаться почти монопольным положением в большинстве сегментов. По оценкам аналитиков, доля таких марок, как Haval, Chery, Geely и их суббрендов, за год снизилась на 7−10%, а с января по апрель 2025 года импортные автопоставки из КНР в целом сократились на 47% к тому же периоду прошлого года.