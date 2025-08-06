Продажи спустились. Почему россияне перестали скупать китайские автомобили

Свежие цифры рынка говорят сами за себя: за июнь 2025 года в России было продано немногим более 90 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 26% меньше, чем за тот же период прошлого года. Особенно драматично выглядит динамика на фоне ажиотажного спроса на китайские машины в прошлом году, когда они поднимались в топ продаж.
Хотя в прошлом месяце автоэксперты зафиксировали подскок в продажах новых авто — было реализовано 120,6 тысячи новых легковых машин (максимум в этом году), дилеры констатируют, что годовую «высоту» взять вряд ли удастся.
В начале 2025 года на складах дилеров скопилось около полумиллиона непроданных автомобилей, что стало свидетельством затоваривания рынка. Особенно ощутимо просели именно китайские бренды, которые раньше могли похвастаться почти монопольным положением в большинстве сегментов. По оценкам аналитиков, доля таких марок, как Haval, Chery, Geely и их суббрендов, за год снизилась на 7−10%, а с января по апрель 2025 года импортные автопоставки из КНР в целом сократились на 47% к тому же периоду прошлого года.
Почему же автолюбители начали так стремительно терять интерес к некогда «народным» китайцам?
Удар по рынку
Один из ключевых факторов — стремительный рост утилизационного сбора, который за последнее время превратился из дополнительной пошлины в чуть ли не определяющий фактор при покупке бюджетного автомобиля. Если до октября 2024 года за бюджетную модель с двигателем до 2 литров платили 310 тысяч рублей утильсбора, то с начала 2025-го эта сумма выросла сразу до 670 тысяч рублей.
«И эту сумму продавец “добавлял” к конечной цене транспортного средства. Результатом значительно выросшего утилизационного сбора стало перенасыщение авторынка — до октября прошлого года в страну завезли слишком много машин. Дистрибьюторы не предполагали, что с последнего месяца осени спрос на авто начнет снижаться, и они не смогут распродать легковушки 2024 года выпуска», — уточняет генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.
Пытаясь опередить рост утильсбора, дистрибьюторы и крупные импортеры завезли накануне его увеличения рекордное количество машин, но покупатели не спешили раскупать новые машины по старым ценам — эффект отложенного спроса оказался слабее, чем ожидалось.
К январю стало ясно: склады переполнены, а покупателей становится все меньше. Как следствие, многие дилеры оказались в ситуации, при которой были вынуждены реализовывать машины не только с минимальной наценкой, но и себе в убыток, лишь бы «разгрузить» склады.
Кредиты и депозиты
Вторая серьезная причина — жесткая кредитно-денежная политика. Под конец прошлого года ключевая ставка достигла отметки 21%, что автоматически сделало автокредит почти роскошью.
Средняя цена новой машины в среднем по России в марте 2025 года выросла до 3,1 миллиона рублей, а минимальный первый взнос по кредиту стал составлять 20−30%. Для большинства россиян такие условия оказываются непосильными, и сама идея взять кредит на автомобиль теряет смысл — ежемесячные платежи зачастую превышают пределы возможностей у заемщиков.
Символично, что параллельно с этим выросла популярность банковских депозитов: до недавнего времени вложить деньги под высокие проценты было куда выгоднее, чем переплачивать банку за автокредит.
Результат: многие потенциальные покупатели новых авто перешли в ждущий режим, а автосалоны фиксируют рекордно низкое количество одобренных кредитных заявок. Даже программы государственной поддержки не спасают ситуацию, ведь массовый покупатель просто не готов связывать себя долговыми обязательствами на фоне столь высокой стоимости займов.
Эффект ожидания и сложности с ремонтом
Еще одна интересная тенденция последних месяцев — массовое ожидание возвращения на рынок ушедших европейских, японских и корейских брендов. Покупатели, которым «не горит», откладывают покупку в надежде, что любимые марки рано или поздно вновь появятся в России или, как минимум, ситуация с ценами нормализуется.
Дополнительным ограничителем спроса стал резкий рост цен на обслуживание и ремонт автомобилей. Владельцы новых «китайцев» все чаще сталкиваются с проблемами поиска запчастей и специалистов, способных грамотно обслужить современные модели. Рост стоимости сервисных услуг заставляет пересматривать свои планы даже тех, кто еще недавно всерьез задумывался о покупке нового авто.
Перспективы восстановления рынка
Улучшится ли текущая ситуация? Все будет зависеть от ряда факторов. Во-первых, стабилизация или снижение утилизационного сбора могли бы вернуть цены на более приемлемый для потребителя уровень.
Во-вторых, текущее снижение ключевой ставки до 18% должно оживить автокредитование и вернуть часть покупателей, которые пока выбрали выжидательную позицию.
Третьим условием может стать пересмотр государственных программ поддержки: если льготные кредиты или субсидии станут реально доступны широкой аудитории, это поддержит спрос на новые автомобили.
Не менее важна стратегия самих китайских компаний. В случае успешной локализации производства и сборки в России, снижения издержек, а также гибкой ценовой политики у китайских брендов вновь появятся конкурентные преимущества. Но при этом волатильность курса рубля и санкционное давление остаются мощными сдерживающими факторами.
По прогнозам аналитиков, рынок может стабилизироваться уже во второй половине 2025 года, когда склады дилеров избавятся от запасов прошлогодних машин, а цены начнут постепенно выравниваться. Однако многое зависит от внешнеэкономической и финансовой ситуации.
Прогноз для потребителей
Стоит ли покупать авто сейчас? Для многих потребителей текущая ситуация на авторынке может стать отличным шансом: дилеры, стремясь как можно быстрее избавиться от складских остатков, сейчас готовы идти на уступки по цене, предлагать скидки и бонусы, на которые вряд ли можно было рассчитывать еще несколько месяцев назад.
Если вам нужен автомобиль, то, возможно, сейчас — лучшее время для его покупки: есть реальная возможность приобрести транспортное средство по относительно выгодной цене. После распродажи запасов 2024 года рынок неизбежно начнет меняться: возможны новые волны повышения цен, связанные с импортом свежих моделей или повышение цен из-за ослабления рубля до конца года.
«Сниженный спрос на машины ставит дилеров перед необходимостью продавать автомобили не то, что по невыгодной цене, а в иных случаях и себе в убыток. Но такая ситуация на рынке вряд ли затянется, потому что прошлогодние машины реализуют плюс-минус через 2 месяца», — заключает глава компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.
Для покупателей сейчас время возможностей, для дилеров — время испытаний, а для автопрома, как российского, так и китайского: момент истины. Какую сторону выберет рынок покажут ближайшие полгода-год.