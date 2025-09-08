Китай закупил у США пива на максимальную с ноября сумму

Поставки стабильно увеличиваются уже третий месяц подряд: по сравнению с июнем они выросли более, чем на треть.
Всего в июле пивной экспорт Штатов составил 21 миллион долларов — и Китай стал вторым крупнейшим его потребителем, уступив лишь Гондурасу. В середине лета эта страна заняла 44,4% экспорта из США, тогда как на Китай пришлось 8,5%.
На третьем месте оказалась Панама примерно с той же долей — 8,1%.
