Китай закупил у США пива на максимальную с ноября сумму

Тарифные войны между США и Китаем не мешают любителям пива: в июле Поднебесная потратила на американское пенное максимальные с ноября прошлого года 1,8 миллиона долларов, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости. Результаты приводит Прайм.

Источник: Российская газета

Поставки стабильно увеличиваются уже третий месяц подряд: по сравнению с июнем они выросли более, чем на треть.

Всего в июле пивной экспорт Штатов составил 21 миллион долларов — и Китай стал вторым крупнейшим его потребителем, уступив лишь Гондурасу. В середине лета эта страна заняла 44,4% экспорта из США, тогда как на Китай пришлось 8,5%.

На третьем месте оказалась Панама примерно с той же долей — 8,1%.

