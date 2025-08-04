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Китай отвергает требования США прекратить закупки российской и иранской нефти

Американские и китайские официальные лица постараются урегулировать многие разногласия и заключить торговое соглашение, избежав разрушительных пошлин. Однако, как сообщает Associated Press, по одному вопросу стороны по-прежнему далеки от согласия: требование США, чтобы Китай прекратил закупки нефти у Ирана и России.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

«Китай всегда будет обеспечивать свою энергетическую безопасность таким образом, который соответствует нашим национальным интересам», — заявило Министерство иностранных дел Китая после двух дней торговых переговоров в Стокгольме, комментируя угрозу США ввести 100%-ную пошлину.

«Принуждение и давление ни к чему не приведут. Китай будет твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития», — добавили в ведомстве.

Как пишет AP, реакция Пекина подчеркивает его уверенность в жестком подходе к администрации Трампа, особенно когда речь идет о торговле, связанной с энергетикой и внешней политикой.

Продолжение закупок нефти у России позволяет Си Цзиньпину сохранять «стратегическую солидарность» с президентом России Владимиром Путиным и значительно снижает экономические издержки для Китая, отметил в комментарии AP Дэнни Рассел из Института политических исследований Азии.

«Пекин просто не может позволить себе отказаться от иранской и российской нефти, — считает эксперт. — Это слишком важный стратегический источник энергии, а Пекин покупает ее по бросовым ценам».

Согласно отчету Управления энергетической информации США за 2024 год, около 80−90% всей экспортируемой иранской нефти направляется в Китай. Китайская экономика выигрывает от импорта более 1 млн баррелей иранской нефти в день.

Китай также является важным клиентом России, уступая лишь Индии по объемам закупок российской нефти, поставляемой морем. Согласно материалу статьи AP, в апреле импорт российской нефти в Китай вырос на 20% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив 1,3 млн баррелей в день.

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