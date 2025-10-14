Кирилл Григорьев: Главная проблема кредитного сектора прямо сейчас — это банкротство и «раздолжнители»

Последние несколько кварталов Банк России фиксировал рост закредитованности граждан и вводил дополнительные ограничения для снижения долговой нагрузки на население. Как складывается ситуация в банке после новых рекомендаций регулятора?
Кирилл Григорьев: Есть несколько факторов роста закредитованности:
Метрика закредитованности — это формула. Расходы разделить на доходы. Центральный банк много работает над тем, чтобы уточнить расчёты части этой формулы. Как следствие мы видим рост закредитованности, но это не значит, что принципиально изменилась ситуация с числом кредитов или качеством заемщиков, а изменились подходы к подсчетам, появились новые вводные. Закредитованность меняется в течение последних 5 лет. Если раньше банки могли оценивать заемщиков через модельный доход, то сейчас способов оценки дохода человека все меньше и меньше. Поэтому нагрузка становится большей из-за правил подсчета.
Не стоит сбрасывать со счетов рост ключевой ставки — возрастают кредитные платежи. И это также приводит к определенному росту закредитованности.
В течении полутора лет отсутствовал инструмент рефинансирования: это связано с тем, что ключевая ставка в основном шла по восходящей динамике. Последние два квартала ставка начала снижаться и рефинансирование начинает появляться. Почему это важно? Потому что раньше какие-то слои населения, у которых высокая премия за риск, могли взять кредит, полгода его платить и потом уменьшить платеж за счет рефинансирования. Когда такого инструмента нет — нет и возможности снижать платёж и, соответственно, закредитованность. Формально закредитованность выросла по разным причинам, но будет уменьшаться вслед за снижением ставки, за счет роста количества рефинансирования займов.
Как меняется интерес россиян к кредитным продуктам в зависимости от ситуации с ключевой ставкой? Куда сместился спрос? В жилищном кредитовании, автокредитах, займах наличными и кредитных картах.
Кирилл Григорьев: Кредитные карты, исторически почти не меняются. Люди с кредитными картами не обращают внимания на ставку, но она и не меняется в последние 10−15 лет.
Она к ключу не меняется?
Кирилл Григорьев: Она к ключу не меняется. Скорее, она зависит от ограничений регулятора.
Если говорить про автокредиты, здесь значимую роль имеет дотация со стороны автопроизводителей. Они дотируют банки для того, чтобы клиент получал низкий процент по таким кредитам. Почти все новые машины проходят по таким программам.
В этом секторе мы видим достаточно устойчивый спрос, но он в два раза ниже, чем в прошлом году. Последний месяц, конец сентября-октябрь, спрос повышенный, потому что на спрос начали влиять слухи о ведении утиль сбора.
По кредитам наличными, безусловно, мы видим уменьшение спроса.
Стоит отметить, что на рынок кредитов в России стала сильно влиять расширенная процедура банкротства физических лиц. Число банкротств в стране резко выросло. За последние три года процедуру банкротства прошли больше человек, чем за 10 лет до этого.
Если мы заговорили о теме банкротства. Как сказывается на банке то, что сейчас, в принципе, достаточно простая процедура банкротства, оформить ее может практически каждый заемщик?
Кирилл Григорьев: Мы считаем, что процедуру сделали слишком доступной. В итоге это привело ситуацию в несбалансированное состояние.
Очень много появилось посредников банкротства, так называемых «раздолжнителей», которые за большие деньги (порядка 200 тыс рублей за услугу) помогают обанкротиться, не объясняя настоящих последствий, что человек, который прошел через процедуру банкротства, потом, по сути, не сможет никогда взять кредит. Не говоря клиентам о том, что это черная метка на всю жизнь. Только за первый квартал 2025 года было подано 120 тыс заявлений о банкростве.
Дополнительно это наносит значимый ущерб всей финансовой системе. Банки из-за такого объема банкротств просто закручивают кредитование. Неясно, что с ним делать сейчас: люди, которые в состоянии были платить, долгий период платят по кредиту, в какой-то момент говорят: «вот нам сказали, что проще обанкротиться». Это не вынужденное банкротство, это банкротство по принуждению извне.
Как эти потери можно оценить в цифрах? Есть такие данные?
Кирилл Григорьев: Весь рынок точно можно оценить в десятки или сотни миллиардов рублей именно от банкротства. Процедуру банкротства прошло более 1.8 млн человек, сумма долга больше 500 тысяч рублей по каждому клиенту. Банкротные агентства по результатам 2025 года могут получить выручку около 100 млрд рублей. Это соответственно вынимает из банковской системы не менее 250 млрд.
По другой метрике могу сказать, что среди просрочек кредитов наличными не менее четверти — это банкротства.
По нашим наблюдениям только четверть банкротств — это преднамеренное банкротство, когда человек хотел быть банкротом, пошел, набрал кредит и сразу обанкротился. Большая часть — это, конечно, люди, которые готовы были платить и принимали решение банкротиться уже потом.
Есть ли какие-то изменения в использовании кредитных карт? Например, изменилась структура покупок? Может быть, периоды пользования заемными деньгами сократились?
Кирилл Григорьев: Значимо структура не меняется. Единственное, наблюдаем тренд на снижение доли снятия наличных — год от года эта цифра уменьшается.
Также можно отметить, что люди стали активнее переводить деньги с кредитных карт. Это связано с развитием СБП: люди стали чаще переводить, даже бытовые какие-то покупки, которые осуществляют при помощи перевода, сейчас могут делать с кредитной картой.
Как в целом вы оцениваете изменение подхода россиян к кредитам? Можно ли считать, что уровень финансовой грамотности стал выше?
Кирилл Григорьев: К сожалению, очень многие продукты люди покупают или используют сервисы, не всегда понимая их сути и последствий. Не осознанное пользование мы и называем отсутствием грамотности. Кстати, банкротство сюда тоже можно отнести: люди совершают операцию, не до конца понимая последствия.
Можно ли сказать, что люди стали ответственнее относиться к кредитованию? Я считаю, что да. В нашей стране есть около 10 миллионов так называемых просрочников, людей, которые находятся в данный момент в просрочке в каком-либо из банков. И уже эта категория заемщиков пришла к осознанию, что надо из этой ситуации выходить. Они ищут инструментарий, как уйти от плохих долгов.
Также мы видим, что люди стали активнее следить за своей кредитной историей и мониторят ситуацию через Кредитные бюро. Это также говорит о более осознанном отношении к деньгам.
Резюмируя ответ, скажу, что мы точно находимся на пути к финансовой грамотности.
А еще стоит учесть, что продукты кредитования стали более массовыми: ими пользуются 50 миллионов человек в стране. Это значимый инструмент для всей экономики, для населения.
И ипотека, и автокредит с кредитными картами прочно вошли в нашу жизнь. Набирают популярность образовательные кредиты.
Доля залоговых продуктов становится больше, доля целевых продуктов становится больше — это говорит о улучшении осознанности кредитного потребления.
Как изменились за последние 5 лет суммы кредитных займов или лимитов кредитных карт? Можно ли по ним как-то оценить изменения подхода к покупкам в России? Или траты растут пропорционально инфляции?
Кирилл Григорьев: По большому счету — пропорционально инфляции. Есть сегменты, которые растут непропорционально.
Нецелевые кредиты растут пропорционально инфляции.
Целевые — завязаны на пропорции базовой стоимости активов. Если квартиры растут в цене — то и сумма займа будет расти. Если не растет, как последний год в недвижимости, то и средний чек почти не меняется.
Как банк использует ИИ в оценке риска новых или старых заемщиков? Делает ли алгоритм риск выдать деньги недобросовестному заемщику для банка ниже?
Кирилл Григорьев: Сейчас грань между статистическим методом измерений и искусственным интеллектом нечеткая. Те статистические подходы, которые мы использовали всю жизнь, их можно называть и искусственным интеллектом.
Алгоритмы существуют всю жизнь, последние 20 лет, и мы ими пользуемся. Просто раньше это были простые формулы, сейчас это сильно более сложная модель, которую можно назвать искусственным интеллектом.
Можете рассказать о каких-то самых веселых тратах кредитных денег россиянами?
Кирилл Григорьев: Из самых радостных я бы отметил кредиты на свадьбу и кредиты на ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение — прим.ред.).
ЭКО — это дорогостоящая процедура, для которой требуется кредитование, потому что это вклад в свое будущее, в свою семью. Поэтому я, как отец четверых детей, считаю, что эти кредитные траты — одни из самых приятных и важных для страны и экономики.