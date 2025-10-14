Кирилл Григорьев: Главная проблема кредитного сектора прямо сейчас — это банкротство и «раздолжнители»

В течении полутора лет отсутствовал инструмент рефинансирования: это связано с тем, что ключевая ставка в основном шла по восходящей динамике. Последние два квартала ставка начала снижаться и рефинансирование начинает появляться. Почему это важно? Потому что раньше какие-то слои населения, у которых высокая премия за риск, могли взять кредит, полгода его платить и потом уменьшить платеж за счет рефинансирования. Когда такого инструмента нет — нет и возможности снижать платёж и, соответственно, закредитованность. Формально закредитованность выросла по разным причинам, но будет уменьшаться вслед за снижением ставки, за счет роста количества рефинансирования займов.