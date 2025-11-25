Ричмонд
Ким ответила Набиуллиной насчет запрета скидок на маркетплейсах

Введение запрета на предоставление скидок на маркетплейсах может негативно сказаться на состоянии конкуренции, привести к стагнации российского бизнеса и ускорению инфляционных процессов, заявила основатель и глава объединенной компании Wildberries и Russ, председатель комитета по цифровым платформам «Деловой России» Татьяна Ким в обращении к Центральному банку, правительству и Федеральному Собранию, опубликованном в газете «Коммерсантъ».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: РИА "Новости"

«Что на самом деле движет банками? Желание снизить собственные затраты на кешбэки и бонусы, сохранить комиссионные доходы и избавиться от конкурентов. К чему это приведет? К стагнации российского бизнеса, разгону инфляции, радикальному ухудшению конкурентной среды» — говорится в письме.

Основательница Wildberries в официальном письме обратила внимание, что крупные банки способны предлагать клиентам дополнительные выгоды при покупках на маркетплейсах, однако подобные инициативы реализуют лишь немногие. По словам Ким, маркетплейсы не препятствуют развитию банковских программ лояльности на своих площадках.

Она также отметила, что у многих банков уже есть собственные экосистемные маркетплейсы и онлайн-магазины. В связи с этим утверждения финансовых организаций о невозможности честной конкуренции не обоснованы, подчеркнула основательница Wildberries, поскольку банки располагают собственными торговыми платформами.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что скидки, предоставляемые маркетплейсами через собственные банки, создают неравные условия для конкуренции, что является одним из ключевых вопросов для обсуждения между кредитными организациями и онлайн-платформами. Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, сообщил, что из-за подобных скидок в 2025 году поступления в госбюджет были занижены примерно на 1,5 трлн рублей.

В связи с этим Эльвира Набиуллина направила письмо в Минэкономразвития с предложением ограничить возможность маркетплейсов устанавливать цены в зависимости от выбранного способа оплаты, а также запретить площадкам продавать финансовые продукты аффилированных банков.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

