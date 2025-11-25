Ким ответила Набиуллиной насчет запрета скидок на маркетплейсах

Основательница Wildberries в официальном письме обратила внимание, что крупные банки способны предлагать клиентам дополнительные выгоды при покупках на маркетплейсах, однако подобные инициативы реализуют лишь немногие. По словам Ким, маркетплейсы не препятствуют развитию банковских программ лояльности на своих площадках.
Она также отметила, что у многих банков уже есть собственные экосистемные маркетплейсы и онлайн-магазины. В связи с этим утверждения финансовых организаций о невозможности честной конкуренции не обоснованы, подчеркнула основательница Wildberries, поскольку банки располагают собственными торговыми платформами.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что скидки, предоставляемые маркетплейсами через собственные банки, создают неравные условия для конкуренции, что является одним из ключевых вопросов для обсуждения между кредитными организациями и онлайн-платформами. Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, сообщил, что из-за подобных скидок в 2025 году поступления в госбюджет были занижены примерно на 1,5 трлн рублей.
В связи с этим Эльвира Набиуллина направила письмо в Минэкономразвития с предложением ограничить возможность маркетплейсов устанавливать цены в зависимости от выбранного способа оплаты, а также запретить площадкам продавать финансовые продукты аффилированных банков.
