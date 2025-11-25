Ким ответила Набиуллиной насчет запрета скидок на маркетплейсах

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что скидки, предоставляемые маркетплейсами через собственные банки, создают неравные условия для конкуренции, что является одним из ключевых вопросов для обсуждения между кредитными организациями и онлайн-платформами. Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, сообщил, что из-за подобных скидок в 2025 году поступления в госбюджет были занижены примерно на 1,5 трлн рублей.