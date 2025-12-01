Ричмонд
Кэш возвращается: что заставляет россиян бежать к банкоматам

Пока цифровые сервисы в России продолжают развиваться, экономика страны неожиданно столкнулась с мощной «волной наличности». За третий квартал 2025 года объем наличных денег на руках у населения вырос на 659 млрд рублей — почти в пять раз больше, чем годом ранее. Финансы Mail разбирались, почему россияне стали активнее снимать наличные, как это скажется на банковской системе и как поведет себя Центробанк в этих условиях.

Алексей Зотов
Обозреватель
Источник: Reuters

Рост наличных в 2025 году стал результатом сразу нескольких факторов. Летом и осенью в разных регионах России наблюдались перебои мобильного интернета. В такие моменты оплата картой превращается в лотерею: терминалы теряют связь, банковские приложения не открываются, а переводы по СБП идут с опозданием.

На фоне этого усилилась тревожность из-за ужесточения банковского и налогового контроля. Вступили в силу обновленные требования к переводам между физлицами, расширился перечень операций, способных попасть под проверку, а ФНС получила право точечно анализировать счета, если доходы клиента не совпадают с фактическими расходами. Многочисленные истории о блокировках карт и задержках переводов подтолкнули людей к идее возврата части средств в наличные, чтобы уменьшить иметь запас на случай непредвиденных ситуаций.

«Кроме того, на фоне снижения ключевой ставки хранение средств на банковских вкладах и счетах становится менее выгодным, также дает дополнительный отток средств со счетов», — считает Кристина Аксенова, руководитель направления Отдела развития цифровых каналов и банковских карт ББР Банка.

Баланс денег

На начало ноября 2025 года объем наличных в обращении достиг 18,54 трлн рублей — рекордного уровня за всю историю наблюдений. В эту сумму входит примерно 18,5 трлн в виде банкнот и около 130 млрд в виде монет. Однако годовой прирост наличности — лишь 3,6%, что заметно ниже темпов роста денежной массы, которая за последнее время увеличилась более чем на 13%. Это означает, что цифровой сегмент в денежном обороте растет быстрее и наличность лишь на время заняла больше места в общей финансовой структуре.

За последние два года объем наличности не раз выходил за пределы 18 трлн. руб. Например, на 1 сентября 2023 года наличные деньги составили 18358 млрд. руб. — незначительно меньше текущего рекорда. Во-вторых, последние три года действует закономерность: объем наличности возрастает в течение второй половины года, особенно в осенние месяцы и декабрь, и постепенно снижается в первую половину наступившего года, особенно в весенние месяцы. Возможно, данная тенденция связана с повышенными осенними и предновогодними выплатами населению.

Сергей Толкачев
профессор кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ

Безналичные транзакции тоже продолжают расти. В третьем квартале 2025 года россияне совершили около 243 млн цифровых платежей за товары и услуги — на 13% больше, чем годом ранее. Население активно пользуется картами, переводами и QR-платежами, а рост наличности отражает не уход от безнала, а стремление иметь ликвидный резерв на случай сбоев или неопределенной ситуации.

«Кроме того, учащаются случаи, особенно в регионах, когда некоторые организации сферы услуг, общепита и на рынках просят клиентов расплачиваться наличкой, в том числе из-за нежелания платить 1,5−2% эквайринга», — добавляет Дмитрий Морковкин, доцент той же образовательной организации.

Причины роста наличных

Однако память о событиях начала 2022 года продолжает оставаться сильным психологическим фактором: тогда массовые снятия наличных были реакцией на неопределенность. Сейчас — когда вновь возникают сбои связи и усиливается контроль за финансовыми операциями, люди дублируют знакомый сценарий. Наличность снова воспринимается как «подушка безопасности», которая помогает почувствовать себя увереннее, даже если ситуация объективно не становится критичной.

Заметную роль играет и реальная экономика. В некоторых регионах предприниматели все чаще просят клиентов платить наличными, поскольку нестабильная связь мешает проведению банковских операций: для компаний малого и среднего бизнеса из сферы услуг и торговли наличные становятся удобным способом избежать технических рисков.

Мария Красенкова, генеральный директор НКО «МОБИ. Деньги», считает, что подобные ситуации — естественная реакция на локальные трудности.

Даже в стране с высокими темпами цифровизации люди по-прежнему хотят иметь наличный запас на «черный день». Однако доля безналичных платежей остается очень высокой, поэтому временные скачки не меняют общего тренда.

Мария Красенкова
генеральный директор НКО «МОБИ. Деньги»

Дополняет картину и мнение специалистов отрасли цифровых платежей: при росте числа онлайн-операций увеличивается и число мошеннических операций. Это заставляет россиян быть более осторожными, особенно в регионах, где уровень цифровой грамотности ниже. «Чем активнее развивается безналичная среда, тем выше риски атак. Для части населения возможность сохранить деньги в физических купюрах выглядит надежнее», — подчеркивают аналитики профильных ассоциаций.

Риски увеличения наличности

Сильный рост спроса на наличность влияет и на финансовую систему. Каждый рубль, который граждане забирают со счетов, уменьшает ликвидность, доступную банкам. По оценкам ЦБ, в отдельные месяцы увеличение наличности могло приводить к оттоку ликвидности до 200 млрд рублей. Это снижает возможности банков по кредитованию и инвестициям, а значит, влияет на экономическую активность.

Для государства увеличение наличных денег в обороте создает и другие риски. Чем больше денег обращается вне контроля со стороны регулирующих органов, тем сложнее отслеживать реальные денежные потоки. Это повышает развития «теневой экономики», что противоречит курсу властей на прозрачность и цифровизацию расчетов. Тем не менее ситуация остается в зоне контроля со стороны ЦБ. Доля безналичных платежей в стране сегодня превышает 87%, что делает Россию одним из мировых лидеров по цифровым расчетам. Нынешний всплеск «кэша» — не отход от безналичной экономики, а реакция на конкретные технические и регуляторные сложности.

«Рост наличности может быть как временным явлением, так и признаком накопившихся проблем вроде инфляционного давления или сезонного увеличения расходов. Но никакой паники в банковской системе сейчас нет — граждане продолжают активно пользоваться цифровыми сервисами», — уверен начальник отдела операций с наличной валютой ПАО «РосДорБанк» Владимир Петров.

Дмитрий Морковкин также подчеркивает, что подобные скачки происходят ежегодно. «Объем наличности закономерно увеличивается во второй половине года, особенно осенью. Это не аномалия, а следствие сезонных выплат, роста потребительских расходов и общей динамики экономики», — объясняет эксперт из Финансового университета.

Меры без давления

Регулятор сохраняет осторожность. Жесткие ограничения на снятие наличных или оборот кэша сейчас маловероятны, поскольку могут вызвать дополнительное беспокойство у населения. ЦБ делает ставку на стабилизацию инфраструктуры, снижение ошибок в мониторинге операций и более прозрачные правила финансового контроля. Усиление внимания к подозрительным транзакциям будет постепенным и не приведет к резкому ограничению наличного оборота.

Несмотря на рост интереса к кэшу, Россия остается мировым лидером цифровизации платежей. БСП, бесконтактные способы оплаты, электронные кошельки и цифровой рубль делают систему гибкой. Наличность дополняет эту экосистему, выступая страховкой на случай сбоев или нестабильности. В итоге рост наличности — это не признак кризиса, а отражение общественных настроений. Когда связь стабилизируется, а правила станут понятнее, часть снятых денег вернется на счета. Но привычка иметь «бумажный резерв» останется, формируя новую модель поведения россиян в цифровую эпоху.

В ближайшем будущем мы можем увидеть интересное сочетание наличных транзакций с цифровыми платежами — гибридную модель, которая удовлетворит потребности каждого. Для одних высокие комиссии на цифровых платформах — это решающий фактор. Есть также вещи, которые никогда не стоит покупать онлайн. Кроме того, когда нужно обеспечить конфиденциальность сделки, наличные по-прежнему остаются актуальным средством платежа даже в условиях все более цифровой экономики.

Евгений Сумароков
доцент кафедры международного бизнеса в Финансовом университете при Правительстве РФ

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

