Кэш возвращается: что заставляет россиян бежать к банкоматам

Рост наличных в 2025 году стал результатом сразу нескольких факторов. Летом и осенью в разных регионах России наблюдались перебои мобильного интернета. В такие моменты оплата картой превращается в лотерею: терминалы теряют связь, банковские приложения не открываются, а переводы по СБП идут с опозданием.
На фоне этого усилилась тревожность из-за ужесточения банковского и налогового контроля. Вступили в силу обновленные требования к переводам между физлицами, расширился перечень операций, способных попасть под проверку, а ФНС получила право точечно анализировать счета, если доходы клиента не совпадают с фактическими расходами. Многочисленные истории о блокировках карт и задержках переводов подтолкнули людей к идее возврата части средств в наличные, чтобы уменьшить иметь запас на случай непредвиденных ситуаций.
«Кроме того, на фоне снижения ключевой ставки хранение средств на банковских вкладах и счетах становится менее выгодным, также дает дополнительный отток средств со счетов», — считает Кристина Аксенова, руководитель направления Отдела развития цифровых каналов и банковских карт ББР Банка.
Баланс денег
На начало ноября 2025 года объем наличных в обращении достиг 18,54 трлн рублей — рекордного уровня за всю историю наблюдений. В эту сумму входит примерно 18,5 трлн в виде банкнот и около 130 млрд в виде монет. Однако годовой прирост наличности — лишь 3,6%, что заметно ниже темпов роста денежной массы, которая за последнее время увеличилась более чем на 13%. Это означает, что цифровой сегмент в денежном обороте растет быстрее и наличность лишь на время заняла больше места в общей финансовой структуре.
За последние два года объем наличности не раз выходил за пределы 18 трлн. руб. Например, на 1 сентября 2023 года наличные деньги составили 18358 млрд. руб. — незначительно меньше текущего рекорда. Во-вторых, последние три года действует закономерность: объем наличности возрастает в течение второй половины года, особенно в осенние месяцы и декабрь, и постепенно снижается в первую половину наступившего года, особенно в весенние месяцы. Возможно, данная тенденция связана с повышенными осенними и предновогодними выплатами населению.
Безналичные транзакции тоже продолжают расти. В третьем квартале 2025 года россияне совершили около 243 млн цифровых платежей за товары и услуги — на 13% больше, чем годом ранее. Население активно пользуется картами, переводами и QR-платежами, а рост наличности отражает не уход от безнала, а стремление иметь ликвидный резерв на случай сбоев или неопределенной ситуации.
«Кроме того, учащаются случаи, особенно в регионах, когда некоторые организации сферы услуг, общепита и на рынках просят клиентов расплачиваться наличкой, в том числе из-за нежелания платить 1,5−2% эквайринга», — добавляет Дмитрий Морковкин, доцент той же образовательной организации.
Причины роста наличных
Однако память о событиях начала 2022 года продолжает оставаться сильным психологическим фактором: тогда массовые снятия наличных были реакцией на неопределенность. Сейчас — когда вновь возникают сбои связи и усиливается контроль за финансовыми операциями, люди дублируют знакомый сценарий. Наличность снова воспринимается как «подушка безопасности», которая помогает почувствовать себя увереннее, даже если ситуация объективно не становится критичной.
Заметную роль играет и реальная экономика. В некоторых регионах предприниматели все чаще просят клиентов платить наличными, поскольку нестабильная связь мешает проведению банковских операций: для компаний малого и среднего бизнеса из сферы услуг и торговли наличные становятся удобным способом избежать технических рисков.
Мария Красенкова, генеральный директор НКО «МОБИ. Деньги», считает, что подобные ситуации — естественная реакция на локальные трудности.
Даже в стране с высокими темпами цифровизации люди по-прежнему хотят иметь наличный запас на «черный день». Однако доля безналичных платежей остается очень высокой, поэтому временные скачки не меняют общего тренда.
Дополняет картину и мнение специалистов отрасли цифровых платежей: при росте числа онлайн-операций увеличивается и число мошеннических операций. Это заставляет россиян быть более осторожными, особенно в регионах, где уровень цифровой грамотности ниже. «Чем активнее развивается безналичная среда, тем выше риски атак. Для части населения возможность сохранить деньги в физических купюрах выглядит надежнее», — подчеркивают аналитики профильных ассоциаций.
Риски увеличения наличности
Сильный рост спроса на наличность влияет и на финансовую систему. Каждый рубль, который граждане забирают со счетов, уменьшает ликвидность, доступную банкам. По оценкам ЦБ, в отдельные месяцы увеличение наличности могло приводить к оттоку ликвидности до 200 млрд рублей. Это снижает возможности банков по кредитованию и инвестициям, а значит, влияет на экономическую активность.
Для государства увеличение наличных денег в обороте создает и другие риски. Чем больше денег обращается вне контроля со стороны регулирующих органов, тем сложнее отслеживать реальные денежные потоки. Это повышает развития «теневой экономики», что противоречит курсу властей на прозрачность и цифровизацию расчетов. Тем не менее ситуация остается в зоне контроля со стороны ЦБ. Доля безналичных платежей в стране сегодня превышает 87%, что делает Россию одним из мировых лидеров по цифровым расчетам. Нынешний всплеск «кэша» — не отход от безналичной экономики, а реакция на конкретные технические и регуляторные сложности.
«Рост наличности может быть как временным явлением, так и признаком накопившихся проблем вроде инфляционного давления или сезонного увеличения расходов. Но никакой паники в банковской системе сейчас нет — граждане продолжают активно пользоваться цифровыми сервисами», — уверен начальник отдела операций с наличной валютой ПАО «РосДорБанк» Владимир Петров.
Дмитрий Морковкин также подчеркивает, что подобные скачки происходят ежегодно. «Объем наличности закономерно увеличивается во второй половине года, особенно осенью. Это не аномалия, а следствие сезонных выплат, роста потребительских расходов и общей динамики экономики», — объясняет эксперт из Финансового университета.
Меры без давления
Регулятор сохраняет осторожность. Жесткие ограничения на снятие наличных или оборот кэша сейчас маловероятны, поскольку могут вызвать дополнительное беспокойство у населения. ЦБ делает ставку на стабилизацию инфраструктуры, снижение ошибок в мониторинге операций и более прозрачные правила финансового контроля. Усиление внимания к подозрительным транзакциям будет постепенным и не приведет к резкому ограничению наличного оборота.
Несмотря на рост интереса к кэшу, Россия остается мировым лидером цифровизации платежей. БСП, бесконтактные способы оплаты, электронные кошельки и цифровой рубль делают систему гибкой. Наличность дополняет эту экосистему, выступая страховкой на случай сбоев или нестабильности. В итоге рост наличности — это не признак кризиса, а отражение общественных настроений. Когда связь стабилизируется, а правила станут понятнее, часть снятых денег вернется на счета. Но привычка иметь «бумажный резерв» останется, формируя новую модель поведения россиян в цифровую эпоху.
В ближайшем будущем мы можем увидеть интересное сочетание наличных транзакций с цифровыми платежами — гибридную модель, которая удовлетворит потребности каждого. Для одних высокие комиссии на цифровых платформах — это решающий фактор. Есть также вещи, которые никогда не стоит покупать онлайн. Кроме того, когда нужно обеспечить конфиденциальность сделки, наличные по-прежнему остаются актуальным средством платежа даже в условиях все более цифровой экономики.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».