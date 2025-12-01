Кэш возвращается: что заставляет россиян бежать к банкоматам

На начало ноября 2025 года объем наличных в обращении достиг 18,54 трлн рублей — рекордного уровня за всю историю наблюдений. В эту сумму входит примерно 18,5 трлн в виде банкнот и около 130 млрд в виде монет. Однако годовой прирост наличности — лишь 3,6%, что заметно ниже темпов роста денежной массы, которая за последнее время увеличилась более чем на 13%. Это означает, что цифровой сегмент в денежном обороте растет быстрее и наличность лишь на время заняла больше места в общей финансовой структуре.