Казахстан после атаки на терминал КТК решил перенаправить экспорт нефти

Министерство энергетики Казахстана после атаки безэкипажных катеров на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в экстренном порядке перенаправляет экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты.

Источник: РИА "Новости"

Министерство энергетики Казахстана после атаки безэкипажных катеров на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в экстренном порядке перенаправляет экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты. Об этом говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.

«В целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях, Министерством в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты», — заявило Минэнерго.

В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения, оно выведено из эксплуатации «до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ».

Министерство назвало атаку на «сугубо гражданские объекты критической инфраструктуры» недопустимой. Подобные действия создают «прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносят существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума», включая Казахстан, подчеркнуло ведомство.

Атака произошла в ночь на 29 ноября. Как сообщили РБК в КТК, дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 невозможна. По предписанию капитана морского порта Новороссийск погрузочные и иные операции были прекращены, а танкеры отведены за пределы акватории КТК. Среди персонала и подрядчиков никто не пострадал. В консорциуме отметили, что, предварительно, утечки нефти в акваторию Черного моря не произошло.

«Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии с установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА», — пояснили там.

Материал дополняется.

