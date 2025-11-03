Ричмонд
Катар пригрозил Европе прекращением поставок СПГ

АБУ-ДАБИ, 3 ноя — РИА Новости. Катар снова предупредил Европу, что может прекратить экспорт сжиженного природного газа (СПГ), если Евросоюз не смягчит или не отменит директиву о проверке всех цепочек поставок компаний на соответствие так называемым «целям устойчивого развития» (CSDDD), заявил министр энергетики этого государства и главный исполнительный директор государственной нефтегазовой компании QatarEnergy Саад Шерида аль-Кааби.

Источник: Российская газета

Ранее, в октябре, аль-Кааби уже пригрозил Европе прекращением поставок СПГ.

«Если Европа на самом деле не рассмотрит, как они могут смягчить или отменить CSDD, а по-прежнему будет взимать штраф в размере 5% от общего мирового оборота в сфере энергетике, мы не будем поставлять СПГ в Европу, это точно», — сказал он в ходе конференции ADIPEC.

Катар в ближайшее время не сможет достичь нулевых выбросов углеводородов в атмосферу, отметил также аль-Кааби.

В начале апреля Совет ЕС на один год перенес «транспонирование и первый этап применения» директивы о комплексной проверке в области устойчивого развития корпораций (CSDDD), охватывающей крупнейшие компании.

В мае президент Франции Эммануэль Макрон предложил отменить директиву ЕС о должной осмотрительности в отношении CSDDD, заявив, что согласен в этом плане с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Он заявил, что ЕС «нужно двигаться гораздо быстрее» в вопросе упрощения, а эту директиву и ряд других нормативных актов ЕС «следует не просто отложить, но отменить».

Тем не менее, как сообщала газета Politico, инициатива Макрона не нашла поддержки среди его собственных союзников по политическому лагерю.

