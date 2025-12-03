Кассовая дискриминация: корректировку закона после спора о скидках на маркетплейсах могут отложить

Инициатива крупнейших банков РФ о запрете скидок на маркетплейсах экономически несостоятельна, юридически манипулятивна и этически лицемерна, говорится в обращении Московского общества защиты потребителей к Михаилу Мишустину. Как выяснили «Известия», организация провела подробный анализ предложений финансистов и опровергла все их аргументы, включая основной — об «искусственном занижении цен». На самом деле, предлагая скидки при оплате с помощью своих инструментов, маркетплейсы делятся экономией от комиссии за эквайринг в адрес тех самых крупных банков — более 2% с каждой покупки. Общественники просят главу кабмина отклонить требование финансистов, так как оно «гарантированно приведет к росту цен, стагнации в финтехе и замедлению экономического роста». В ЦБ «Известиям» заявили, что нужно видеть позиции всех сторон и принять взвешенное решение, а корректировка закона о платформенной экономике может быть отложена. Как развивается самый громкий конфликт на потребительском рынке — в материале «Известий».
Факты против аргументов.
Эксперты московского общества защиты потребителей (МОЗП) детально рассмотрели каждый тезис в предложениях банкиров и обнаружили искажение смысла и подмену понятий.
Ключевой аргумент банков сводится к тому, что скидки, привязанные к определенному платежному инструменту, якобы представляют собой «платформенный демпинг», «искусственное занижение цен» и «ценовую гонку на истощение». Этот тезис эксперты МОЗП считают экономически некорректным. Скидка, которую маркетплейс дает при оплате собственным платежным инструментом, — не «субсидия» и не «доплата» к цене из внешних источников, а отражение реальной экономии на операционных издержках, которую получает сама экосистема.
Традиционный карточный эквайринг (комиссии банков) наиболее затратен для ритейлера и в среднем достигает 2,2% от суммы покупки. Тарифы национальной платежной системы (СБП) значительно ниже — 0,4−0,7%. А если оплата проходит через аффилированный банк, себестоимость транзакции для экосистемы фактически стремится к нулю.
«Истинная цель инициативы заключается в попытке “регуляторного захвата”. Маркетплейсы (такие как Ozon, Wildberries и “Яндекс Маркет”) начали успешно развивать собственные финтех-направления и платежные инструменты (“Ozon Карта”, “WB Кошелек”, Yandex Pay). Ключевое преимущество этих инструментов — кратно более низкая себестоимость транзакций по сравнению с комиссиями за эквайринг, взимаемыми традиционными банками. Маркетплейсы делятся этой экономией с потребителем, предлагая прямую скидку (например, “Зеленая цена” Ozon)», — говорится в исследовании.
Предложение банков о введении «единой цены» является, по сути, требованием законодательно зафиксировать неэффективную и самую дорогую модель ценообразования, отмечают авторы исследования.
Банки в своем обращении апеллируют к международному опыту (США, ЕС, Китай, Турция), утверждая, что он «подтверждает необходимость сдерживания подобных рыночных практик». Этот тезис — грубая манипуляция, искажение фактов и неверная трактовка зарубежного регуляторного ландшафта, считают в МОЗП и подробно разбирают каждую из упомянутых стран.
Например, банки утверждают, что «регламенты ЕС устанавливают прямой запрет на антиконкурентные субсидии и ценовые манипуляции со стороны системно значимых платформ». В МОЗП доказывают, что это заявление искажает суть европейского регулирования DMA (Digital Markets Act).
«В центре внимания DMA находится “самопреференция” — это когда Amazon (как платформа) в поисковой выдаче продвигает товары под брендом Amazon Basics (как продавец) выше, чем продукцию сторонних продавцов. DMA не запрещает Amazon (как продавцу) предлагать потребителю скидку за использование платежной карты Amazon. Это совершенно разные плоскости регулирования. Инициатива банков, напротив, противоречит духу DMA, который направлен на расширение выбора и снижение цен для конечных потребителей», — отмечают эксперты МОЗП.
— Апелляция банков к зарубежной регуляторике ценообразования на цифровых платформах опровергается детальным анализом, показавшим, что нормативное регулирование в США, ЕС, Китае, Турции направлено против методов недобросовестной конкуренции, но не признает таковым и не подавляет стимулирование покупок за счет скидок и программ лояльности, предлагаемых платформами в своих платежных инструментах, — пояснил «Известиям» глава МОЗП Антон Недзвецкий.
Самое удивительное, что банки требуют законодательно запретить маркетплейсам бизнес-модель, которую сами активно и успешно применяют на протяжении многих лет. «Практика стимулирования клиентов к использованию аффилированного платежного инструмента для получения скидок, бонусов или кешбэка — ядро бизнес-модели современных цифровых экосистем, включая экосистемы самих кредитных организаций. Такие, например, есть у “Сбера”, МТС, Т-банка», — напоминают авторы документа.
«Маркетплейсы Ozon, Wildberries и “Яндекс Маркет” лишь следуют той же рыночной логике, которую ранее внедрили сами банки и операторы связи. Они создали собственные банки (Озон Банк, Вайлдберриз Банк, Яндекс Банк) для снижения издержек и повышения лояльности», — говорится в исследовании.
Глава МОЗП обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с призывом отклонить инициативу банков, поскольку она «экономически несостоятельна, юридически манипулятивна и этически лицемерна». «Фактически инициатива банков лишает цифровые платформы экономических стимулов для развития собственных финтех-проектов, закрепляя монопольное положение доминирующих банков в расчетах на потребительском рынке», — говорится в документе.
В результате все потребители, включая тех, кто ранее платил через кошельки или карты платформ и получал скидку, станут платить больше, то есть предложение банков — это прямой лоббизм повышения цен для миллионов россиян, предупреждают авторы исследования.
Спор банков и маркетплейсов: позиции сторон.
В ЦБ, который изначально поддержал инициативу кредитных организаций, теперь заявляют о готовности к диалогу. Там не исключают, что корректировка принятого в этом году закона о платформенной экономике в соответствии с позицией банков может быть отложена.
— Речь идет о том, каким образом выстроить механизм оплаты товаров, которые продаются на маркетплейсах. Позиции банков мы по меньшей мере услышали. Понятно, что тут разные игроки, потому что другую позицию формируют те банки, которые внутри маркетплейсов. Это тоже нужно видеть. Свои предложения мы сформулировали. Активность в публичном поле достаточно высока. Какие-то решения и варианты, каким образом корректировать действующий закон либо отложить эту корректировку, появятся в самое ближайшее время, — заявил «Известиям» зампред Центробанка Алексей Гузнов.
Конфликт банков и онлайн-платформ привлек внимание ФАС. В службе заявили, что ключевым для них является обеспечение добросовестной конкуренции, при которой ни банки, ни маркетплейсы, ни торговые сети не оказываются в неравных условиях, а потребители выигрывают от честной борьбы.
Маркетплейсы в ответ на предложение банков обвинили их в двойных стандартах и нарушении принципа конкуренции.
— Ozon считает инициативу пяти банков об отмене скидок на маркетплейсах непродуманной, нарушающей принципы честной конкуренции и негативной для десятков миллионов российских покупателей, которые будут вынуждены платить больше. Таким образом банки вводят двойные стандарты. Они считают, что им можно предоставлять скидки и бонусы своим клиентам внутри своих систем, а маркетплейсам нельзя, — заявили в пресс-службе компании.
Ozon еще до того, как разгорелось противостояние с банками, объявил об открытии кредитным организациям доступа к своей программе лояльности «Зеленая цена». Она предполагает софинансирование скидок. И 17 разных банков на это предложение откликнулись. В Wildberries&Russ ранее также предупреждали, что обсуждаемые изменения затронут все стороны платформенной экономики, но прежде всего ухудшат положение десятков миллионов потребителей.
— Попытки банков оправдаться тем, что они выступают лишь за равный доступ к маркетплейсам и расширение программ скидок на большую аудиторию, — лукавство, — заявили «Известиям» в пресс-службе Wildberries&Russ.Там уточнили, что банки уже сейчас могут предоставлять кешбэк своим клиентам за оплату на маркетплейсах, но не делают этого.
Основательница Wildberries Татьяна Ким ранее заявляла, что у каждого из финансовых игроков есть собственные маркетплейсы и онлайн-магазины, однако попытки самих банков выстроить собственные экосистемы не всегда удачны. В связи с этим она призвала их «играть по-честному».
Тем временем Ассоциация российских банков (АРБ), защищающая интересы средних и небольших кредитных организаций, выступила против инициативы своих более крупных коллег. Президент АРБ Гарегин Тосунян заявил журналистам, что некоторые российские банки занимают «исключительное положение», получая государственные «привилегии» — от обслуживания пенсий и зарплат бюджетников до участия в госпрограммах и получении субсидий. На этом фоне их попытки ограничить конкурентов, по его словам, «заслуживают серьезного внимания», а спор стоит решать путем сотрудничества платформ с максимально широким кругом участников финансового рынка.
У банков неоднократно были попытки встроиться в конкурентный рынок онлайн-торговли, но они не увенчались успехом, а сектор продолжает расти. Только за первые девять месяцев этого года, согласно данным АКИТ, объем интернет-торговли в РФ достиг почти 8,2 трлн рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Вот банки и решили действовать спорными методами, считает научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
— Требования банков к маркетплейсам чрезмерные, так как у самих банков существуют программы лояльности, которыми они стимулируют людей использовать только их финансовые продукты. Поэтому то, что в случае запрета скидок на маркетплейсах нарушается конкуренция, это факт. Но конкуренцию нужно регулировать — только в спокойном режиме, а не с помощью резких заявлений, как поступили кредитные организации, — заявил эксперт «Известиям».
По его словам, ЦБ и Минэкономразвития необходимо собрать все мнения, выработать концепцию работы, которая будет устраивать всех, и помнить, что главными пострадавшими от этих разборок могут стать простые потребители, которые рискуют столкнуться с ростом цен на товары.
Справка «Известий».
20 ноября стало известно, что главы «Сбера», ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка обратились с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину, спикеру Госдумы Вячеславу Володину, а также в ЦБ, Совфед и администрацию президента с предложением запретить маркетплейсам применять скидки при оплате товаров картами аффилированных с ними банков. Это произошло после того, как глава «Сбера» Герман Греф обвинил маркетплейсы в недобросовестной конкуренции и работе «в убыток и за счет государства».
На инициативу банков отреагировали и в Госдуме. Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов попросил главу ЦБ Эльвиру Набиуллину не допустить подавления конкуренции и увеличения стоимости товаров, которое может возникнуть после отмены скидок на маркетплейсах. По его словам, это напрямую может сказаться на уровне жизни россиян. А глава комитета по соцполитике Ярослав Нилов подготовил обращение в кабмин, в котором назвал поднятую тему социально чувствительной: у банков есть свои коммерческие интересы, но главнее интересы граждан.