Кассовая дискриминация: корректировку закона после спора о скидках на маркетплейсах могут отложить

Инициатива крупнейших банков РФ о запрете скидок на маркетплейсах экономически несостоятельна, юридически манипулятивна и этически лицемерна, говорится в обращении Московского общества защиты потребителей к Михаилу Мишустину. Как выяснили «Известия», организация провела подробный анализ предложений финансистов и опровергла все их аргументы, включая основной — об «искусственном занижении цен». На самом деле, предлагая скидки при оплате с помощью своих инструментов, маркетплейсы делятся экономией от комиссии за эквайринг в адрес тех самых крупных банков — более 2% с каждой покупки. Общественники просят главу кабмина отклонить требование финансистов, так как оно «гарантированно приведет к росту цен, стагнации в финтехе и замедлению экономического роста». В ЦБ «Известиям» заявили, что нужно видеть позиции всех сторон и принять взвешенное решение, а корректировка закона о платформенной экономике может быть отложена. Как развивается самый громкий конфликт на потребительском рынке — в материале «Известий».