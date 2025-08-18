Сегмент кредиток в июле показал максимальный рост с начала года

«Конкуренция банков очень высока даже за самых высокорискованных заемщиков, банки пытаются сохранить клиента в своем периметре, даже если не могут одобрить ему кредитную карту с минимальным лимитом, практикуя передачу клиентской заявки в дружественную или дочернюю МФО для выдачи ему микрокредита», — отмечает Анна Стогниенко. При этом кредитные карты всегда более востребованы среди прочих кредитных продуктов за счет того, что кредитный лимит уже одобрен и им можно воспользоваться в любой момент, говорит директор по развитию кредитных карт ОТП-банка Сергей Ходинский. В условиях высокой конкуренции банки привлекают клиентов в том числе за счет увеличения льготного периода, повышенного кешбэка, бонусов по другим продуктам банков, индивидуальных предложений от партнеров, отмечает директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталья Богомолова.