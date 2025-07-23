Карты UnionPay лишь одного российского банка работают в Европе

Как отметил независимый эксперт Андрей Бархота, у Азиатско-Тихоокеанского банка остается пространство для обслуживания UnionPay, так как это банк с капиталом нерезидентов, и он не рассматривался как потенциальный подсанкционный объект. При этом клиенты в России не могут иметь полную уверенность в том, что они не столкнутся с ограничениями в самом ближайшем будущем, резюмировал он.