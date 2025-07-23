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Карты UnionPay лишь одного российского банка работают в Европе

Карты UnionPay лишь одного российского банка функционируют в странах Евросоюза — Азиатско-Тихоокеанского. Это подтвердили «Известиям» кредитные организации.

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Источник: Freepik

До 20 июля в европейских странах также принимали «пластик» Россельхозбанка. Однако в нем предупредили, что с указанного дня действуют временные ограничения. Карты сейчас не работают на территории ЕС, проинформировали в колл-центре финансовой организации и пресс-службе.

Тем временем в поддержке Азиатско-Тихоокеанского банка сообщили, что клиенты банка могут расплачиваться почти везде. В частности, платежные операции можно проводить в Германии, Греции, Турции, Египте, на Шри-Ланке, в Индонезии, Индии, Южной Корее и Казахстане.

Сам АТБ не находится под санкциями. Однако в ряде европейских стран всё же возникают сбои, предупредили работники колл-центра.

Как отметил независимый эксперт Андрей Бархота, у Азиатско-Тихоокеанского банка остается пространство для обслуживания UnionPay, так как это банк с капиталом нерезидентов, и он не рассматривался как потенциальный подсанкционный объект. При этом клиенты в России не могут иметь полную уверенность в том, что они не столкнутся с ограничениями в самом ближайшем будущем, резюмировал он.

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