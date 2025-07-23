Карты UnionPay лишь одного российского банка работают в Европе

До 20 июля в европейских странах также принимали «пластик» Россельхозбанка. Однако в нем предупредили, что с указанного дня действуют временные ограничения. Карты сейчас не работают на территории ЕС, проинформировали в колл-центре финансовой организации и пресс-службе.
Тем временем в поддержке Азиатско-Тихоокеанского банка сообщили, что клиенты банка могут расплачиваться почти везде. В частности, платежные операции можно проводить в Германии, Греции, Турции, Египте, на Шри-Ланке, в Индонезии, Индии, Южной Корее и Казахстане.
Сам АТБ не находится под санкциями. Однако в ряде европейских стран всё же возникают сбои, предупредили работники колл-центра.
Как отметил независимый эксперт Андрей Бархота, у Азиатско-Тихоокеанского банка остается пространство для обслуживания UnionPay, так как это банк с капиталом нерезидентов, и он не рассматривался как потенциальный подсанкционный объект. При этом клиенты в России не могут иметь полную уверенность в том, что они не столкнутся с ограничениями в самом ближайшем будущем, резюмировал он.