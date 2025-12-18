Карточный полк: мошенники начали обходить ужесточение закона о дропперах

Мошенники нашли способ обходить ужесточение закона о дропперах, говорится в исследовании по мониторингу дакнета DLBI (есть у «Известий»). С июля этого года для них ввели уголовную ответственность за передачу карт третьим лицам. Раньше преступники покупали у дропперов карты или хотя бы их данные. Сейчас же, чтобы обойти запрет, они начали просить людей самих проводить операции под видом криптотрансакций. Причем россияне даже не подозревают, что помогают мошенникам. Будут ли власти вводить новые ограничения, чтобы закрыть и эту схему, — в материале «Известий».
Как изменились дропперские схемы
Дроповоды начали обходить запрет на передачу банковских карт третьим лицам, сообщили «Известиям» в сервисе разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI. Если ранее преступники предлагали потенциальным дропперам продавать им свои банковские карты, то теперь они оставляют пластик номинальным владельцам и просят их самих проводить трансакции. Причем люди могут и не подозревать, что помогают мошенникам. Злоумышленники сообщают им, что те якобы проводят операции с криптой и ничего незаконного в этом нет.
Вовлеченным в схему оставляют 1−2% от оборота в виде заработка. Новый подход мошенников обладает большей устойчивостью против антифрод-мероприятий банков, так как владелец карты знает обо всех трансакциях, а также в случае чего доступен для запросов кредитной организации, пояснили в DLBI.
Справка «Известий»
Дропперы — это клиенты банков, которые предоставляют свои карты для обналичивания денег, совершения переводов в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций. Это могут быть средства жертв мошенников, деньги наркоторговцев, криптообменников, нелегальных казино и пиратских сайтов.
Как отметила руководитель IT-подразделения Агентства «Полилог», эксперт Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Людмила Богатырева, преступники начали трансформировать свой подход из-за активной борьбы государства с дропперством в этом году, Теперь мошенники зачастую оставляют карту владельцу и упаковывают переводы в легенду. Например, уверяют, что человек совершает криптовалютные операции или помогает выводить средства из крипты через P2P (то есть трансакции происходят между двумя людьми). При этом человеку якобы платят процент за «техническую работу».
С 5 июля для дропперов ввели уголовную ответственность. Преступнику грозит штраф от 300 тыс. рублей, а также до трех лет лишения свободы за разовую передачу карты или доступа к электронным кошелькам, а также за снятие украденных денег. При этом за организацию таких схем наказание еще серьезнее — до шести лет лишения свободы или 1 млн рублей штрафа.
Доработка закона вызвала удорожание дропперских карт на черном рынке, писали ранее «Известия». Это также послужило одним из поводов изменения привычной схемы, уверена руководитель департамента корпоративных продаж «Телеком биржи» Дина Фомичева.
«Известия» спросили МВД, сколько подобных кейсов было с июля 2025 года. Статистика показывает, что их пока немного, отметил эксперт агентства «Цифровые коммуникации» Кирилл Карамзин. В практике есть случай, когда человек, ставший дроппером вслепую, избежал наказания, так как был вовлечен в обман впервые и активно сотрудничал со следствием.
Однако не стоит полагать, что можно избежать уголовной ответственности, если «дроппить» самому, не отдавая кому-то карту, предупредила замруководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков», эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская. В законе указано, что лишение свободы предусмотрено и за корыстный интерес в финансовых операциях с использованием карт по указанию другого лица.
Управляющий партнер юридической компании «Провъ» Александр Киселев уточнил, что судебная практика учитывает знание о преступном характере операций, согласованность действий с организаторами схемы и получение выгоды от участия.
Рост «серых» вакансий показывает, что число подобных попыток вовлечения людей в преступные операции сейчас растет, сообщил менеджер образовательного проекта Servicepipe Иван Горячев. Эти схемы относительно просты, ориентированы на массовый наем и хорошо масштабируются через мессенджеры и социальные сети.
— Между тем классическая «аренда» карты дроппера на месяц за фиксированную плату не исчезла. Через пластик могут пропустить, например, 1 млн или 500 тыс. рублей, а затем вернуть владельцу. Но даже с дальнейшим возвратом карты это незаконно, — резюмировал Кирилл Карамзин.
Как случайно не стать дроппером
Александра Пожарская из «Народного фронта» напомнила, что дропперы также попадают в специальную базу, которую администрирует Банк России. Для людей, оказавшихся в ней, с 15 мая начали действовать лимиты на переводы свыше 100 тыс. рублей в месяц.
База дропперов формируется на основе сведений банков обо всех случаях и попытках мошенничества. То есть если человек сообщил в кредитную организацию, что направил перевод под воздействием аферистов, а в итоге деньги украли, счет получателя попадет в реестр ЦБ. Если в черном списке оказался добросовестный пользователь и ему ограничили доступ к онлайн-сервисам или ввели запрет на переводы, он может обжаловать это решение.
Помимо действующих мер по борьбе с дропперством Госдума работает над законопроектом о привязке банковского счета к ИНН, рассказал «Известиям» глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, новая система поможет отличить легальную подработку от махинаций. Кроме того, сейчас создается специальная база данных, которая будет «окрашивать» каждого проводника сомнительной операции. И если он один раз совершил подозрительное действие, то второй раз уже ему не дадут этого сделать.
Александр Киселев из юридической компании «Провъ» обращает внимание, что привязка счета к ИНН поможет борьбе с дропперами в совокупности с планируемым ограничением по количеству карт на человека, но может создать дополнительные трудности для добросовестных граждан в виде блокировок счетов по подозрению в мошенничестве. По словам юриста, правоохранители уже начали работу по выявлению новых схем.
Эксперты также рассказали, как не стать «дроппером поневоле». По мнению Дины Фомичевой из «Телеком биржи», в первую очередь нужно очень аккуратно относиться к предложениям об онлайн-заработке и понимать свою роль в деятельности организации.
Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов уверен, что важно всегда понимать, откуда приходят деньги на счет и кому уходят, а также быть в курсе сути и основания для осуществления операций.
— Чтобы не стать жертвой, нужно соблюдать единственный принцип: всё, что твое, — это только твое, и никто не имеет право им пользоваться, — подчеркнула главный юрист продуктовой группы «Контур. Эгида» и Staffcop Ольга Попова.
Эксперт предупредила: нельзя давать свои банковские данные третьим лицам, даже знакомым.