Карточный полк: мошенники начали обходить ужесточение закона о дропперах

Мошенники нашли способ обходить ужесточение закона о дропперах, говорится в исследовании по мониторингу дакнета DLBI (есть у «Известий»). С июля этого года для них ввели уголовную ответственность за передачу карт третьим лицам. Раньше преступники покупали у дропперов карты или хотя бы их данные. Сейчас же, чтобы обойти запрет, они начали просить людей самих проводить операции под видом криптотрансакций. Причем россияне даже не подозревают, что помогают мошенникам. Будут ли власти вводить новые ограничения, чтобы закрыть и эту схему, — в материале «Известий».