Канистра антикриза: ЕЭК обнулила ставки ввозных пошлин для топлива

Под обнуление пошлин попадут бензины до АИ-80, от АИ-81 до АИ-90, от АИ-92 до АИ-95, от АИ-95 до АИ-98, от АИ-98 и выше. Кроме того, в список вошли топливо для реактивных двигателей, летнее, зимнее, арктическое, межсезонное и другое дизельное топливо, а также судовое топливо.