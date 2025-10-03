Канистра антикриза: ЕЭК обнулила ставки ввозных пошлин для топлива

Совет Евразийской экономической комиссии обнулил ставки импортных пошлин для некоторых видов топлива. На таком уровне они будут находиться вплоть до 30 июня 2026 года. Эксперты отмечают, что решение ЕЭК является вынужденной мерой, направленной на стабилизацию рынка. Обнуление пошлин создаст экономический стимул для импорта, позволяя быстро насытить рынок и сдержать дальнейший рост цен, выступая инструментом антикризисного регулирования. Поможет ли принятая мера снизить цены на топливо — в материале «Известий».
Поделить на ноль
Совет Евразийской экономической комиссии решил обнулить ставки ввозных таможенных пошлин в отношении моторных бензинов, топлива для реактивных двигателей, дизельного топлива, судового топлива и прочих газойлей. Мера будет действовать до 30 июня 2026 года включительно. Об этом говорится в сообщении Совета.
«Решение принято для обеспечения баланса на внутреннем рынке моторного топлива в связи с локальным снижением объемов производства в условиях сезонного увеличения спроса», — пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Решение вступит в силу через 10 календарных дней с момента его официального опубликования.
Под обнуление пошлин попадут бензины до АИ-80, от АИ-81 до АИ-90, от АИ-92 до АИ-95, от АИ-95 до АИ-98, от АИ-98 и выше. Кроме того, в список вошли топливо для реактивных двигателей, летнее, зимнее, арктическое, межсезонное и другое дизельное топливо, а также судовое топливо.
Сегодня ставка импортной пошлины по всем этим видам топлива составляет 5%.
Редакция «Известий» направила запрос в Минэнерго РФ. На момент выхода публикации ответ не поступил.
Путь к стабилизации
Решение Совета ЕЭК является вынужденной мерой, направленной на стабилизацию рынка, указывает независимый эксперт топливного рынка Владимир Демидов. Страны ЕАЭС, в первую очередь Россия и Белоруссия, столкнулись с дефицитом бензина и ростом цен. Основные причины этого — увеличение внутреннего спроса и плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов.
— Обнуление пошлин создаст экономический стимул для импорта, позволяя быстро насытить рынок и сдержать дальнейший рост цен, выступая инструментом антикризисного регулирования, — разъясняет собеседник «Известий».
Принятая ЕЭК мера может способствовать поставкам топлива из других юрисдикций для того, чтобы наполнить рынок дополнительными объемами и нормализовать ценовую ситуацию, согласен директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сегодня цены на топливо находятся на исторически высоких уровнях, и даже запрет на экспорт не помогает их снизить.
— Россия сейчас пытается задействовать все методы для стабилизации ситуации на рынке топлива. В текущей ситуации на внутреннем рынке необходимы дополнительные объемы бензина, — обращает внимание эксперт.
Обнуление пошлин также поспособствует повышению конкурентоспособности продукции отечественных производителей, так как ее себестоимость не будет расти из-за существенного подорожания топлива, ожидает доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юрий Ляндау.
— Для потребителей это означает доступ к большему количеству топлива по конкурентоспособным ценам, — отмечает он.
— Новые пошлины создают более конкурентные условия для внешних поставщиков, и, вероятно, в ближайшее время мы увидим рост объемов импорта по наиболее востребованным позициям — моторному бензину и дизелю, — не исключает собеседница редакции.
Диверсификация поставок
Основной объем импорта топлива в рамках ЕАЭС традиционно приходился на взаимные поставки, напоминает Владимир Демидов. В основном они ведутся из России в Казахстан, Киргизию и Белоруссию.
— Однако в условиях внутреннего дефицита в России эта модель дала сбой. В 2023 году Казахстан, например, был вынужден наращивать импорт из Туркменистана и Азербайджана, — уточняет эксперт.
В Россию основные поставки шли из Белоруссии, отмечает Сергей Пикин. Обнуление пошлин может позволить получить топливо из других стран.
— Вопрос заключается в том, по какой цене будут вестись поставки и насколько они окажутся приемлемыми, — указывает собеседник «Известий».
Ввоз топлива в ЕАЭС с учетом новой нормы может вестись из стран, не входящих в союз, допускает Юлия Кузнецова. Мера приведет к значительному увеличению импорта моторных топлив из других государств, согласен Демидов. Снижение себестоимости ввозимого топлива за счет отмены пошлины сделает импортные поставки рентабельными.
— Это оживит рынок и усилит конкуренцию, что является сдерживающим фактором для дальнейшего роста розничных цен. Например, ожидается рост поставок с нефтеперерабатывающих заводов Турции, Азербайджана и стран Ближнего Востока, которые ранее были менее конкурентоспособны из-за таможенного барьера, — прогнозирует эксперт.
Ключевыми внешними поставщиками могут стать Саудовская Аравия, ОАЭ и Индия, имеющие значительные мощности нефтепереработки, ожидает он.
Важно подчеркнуть, что мера распространяется исключительно на импорт, дополняет Кузнецова. Экспортные пошлины и ограничения остаются в компетенции национальных регуляторов и не меняются в связи с решением ЕЭК, разъясняет она. То есть речь идет об усилении доступности топлива на внутреннем рынке стран союза, а не о стимулировании вывоза.
— До конца июня 2026 года бизнес в ЕАЭС получает дополнительное окно возможностей: более дешевый импорт позволит сгладить дефициты и ценовые пики, а государства смогут использовать эту меру как временный буфер для удержания внутренних рынков в стабильном состоянии, — считает собеседница «Известий».
Однако стоит учитывать, что обнуление пошлин может повлиять на местных производителей, которым придется конкурировать с более дешевым иностранным продуктом, предупреждает Юрий Ляндау.
— Необходимо внимательно следить за балансом между импортом и поддержкой местных производителей, чтобы избежать чрезмерной зависимости от внешних поставщиков, — призывает экономист.
Таким образом, решение об обнулении таможенных пошлин на ввоз топлива является сложной мерой, имеющей как позитивные, так и негативные стороны, уверен эксперт.
— Оно требует тщательного анализа возможных рисков и долгосрочных последствий, — резюмирует Ляндау, подчеркнув, что приоритетом должна оставаться поддержка отечественных производителей, что позволит обеспечить устойчивость и независимость национальной экономики.